Тука: Ментально Донбасс для России - это Украина

Заместитель министра отметил, что в Донбассе по международной квалификации сейчас проходит "военный конфликт низкой интенсивности"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Донбасс жителями страны-агрессора России воспринимается как Украина, в отличие от захваченного Крыма. Об этом он сказал в интервью Апострофу.

"Даже ментально Донбасс для России - это Украина. Они его не воспринимают, как территорию России. А вот Крым уже ментально - это "мое", это Россия. Поэтому я даже не могу себе представить, каким образом можно его отбить", - сказал Тука, отвечая на вопрос о возможности применения военной операции со стороны Украины.

По его словам, теоретически можно было бы разработать военную операцию.

"В конце концов, этот Крым несчастный многократно и захватывали, и освобождали. Но времена меняются. Условия ведения войны меняются. Количество жертв меняется. Я просто себе даже сейчас представить не могу, сколько жизней такая операция могла бы нам стоить", - добавил Тука.

Он уточнил, что в Донбассе по международной квалификации - "военный конфликт низкой интенсивности".

13 ноября Тука заявил, что Украина подложит под россиян "информационную бомбу" в международных судах.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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