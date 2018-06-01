Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе - Фото

Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе Live

Хроника войны России против Украины: последние события в ДонбассеLive
01.06.2018, 09:34
111
333
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более четырех лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.

01.06.2018
07:20

За прошедшие сутки, 31 мая, российско-оккупационные войска семь раз применяли запрещенное оружие - минометы калибров 120 и 82мм и артиллерию калибра 122мм. Всего за минувшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником. В боях ранения получили трое военных ВСУ. По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов уничтожены и двое ранены. 

01:39

Украинская сторона СЦКК зафиксировала, что российские боевики обстреляли поселок Чермалык под Мариуполем 31 мая около 9:10 минут, применяя артсистемы 122 калибра, и минометы калибра 82 и 120 миллиметров. Мины попали во двор частного дома, в результате чего был поврежден фасад и приусадебный участок.

00:49

В Днепровском военном госпитале 31 мая от полученных в Донбассе ранений скончались двое украинских военнослужащих: Юрий Довганык (47 лет) и Константин Гранов (34 года)Об этом сообщила спикер Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Отправить:
Распечатать:
Теги: военный ВСУ, оос, ВСУ, Донбасс, война в донбассе, военные, сводка оос
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
111
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 