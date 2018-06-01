Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более четырех лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.