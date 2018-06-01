Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более четырех лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.
За прошедшие сутки, 31 мая, российско-оккупационные войска семь раз применяли запрещенное оружие - минометы калибров 120 и 82мм и артиллерию калибра 122мм. Всего за минувшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником. В боях ранения получили трое военных ВСУ. По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов уничтожены и двое ранены.
Украинская сторона СЦКК зафиксировала, что российские боевики обстреляли поселок Чермалык под Мариуполем 31 мая около 9:10 минут, применяя артсистемы 122 калибра, и минометы калибра 82 и 120 миллиметров. Мины попали во двор частного дома, в результате чего был поврежден фасад и приусадебный участок.
В Днепровском военном госпитале 31 мая от полученных в Донбассе ранений скончались двое украинских военнослужащих: Юрий Довганык (47 лет) и Константин Гранов (34 года). Об этом сообщила спикер Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.