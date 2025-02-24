Девять главных новостей Украины и мира на 22:00 24 февраля
- Генштаб подтвердил удар по Рязанскому НПЗ и еще одному стратегическому объекту России. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил успешный удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, вовлеченный в обеспечение оккупационной армии РФ. Поражение нанесли подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
- Третий по величине НПЗ России остановился после атаки украинских дронов. Рязанский НПЗ Роснефти, третий по величине НПЗ России, снабжающий топливом, в частности, Московский регион, остановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.
- Россия запустила 185 беспилотников: есть последствия в разных частях Украины. С вечера 23 февраля и в ночь на 24-е Россия вновь атаковала Украину большим количеством ударных беспилотников и дронов-имитаторов. В этот раз РФ запустила 185 БПЛА. Есть последствия в четырех областях, сообщили Воздушные силы.
- ЕС одобрил 16-й пакет санкций против РФ: новые ограничения в финансах, торговле и энергетике. На третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз принял 16-й пакет экономических и персональных санкций, направленных на дальнейшее ослабление экономики агрессора. Новые ограничения затрагивают ключевые отрасли российской экономики, ограничивают возможности Кремля финансировать войну и вводят дополнительные меры по борьбе с обходом санкций.
- Украина получит от Канады боеприпасы и $5 млрд замороженных активов России. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пленарном заседании "Поддерживай Украину" объявил о новой помощи стране. Кроме техники, речь идет о $5 млрд замороженных активов России.
- Британия выделяет рекордные $5,7 млрд военной помощи Украине – Стармер. Великобритания предоставляет Украине рекордные 4,5 млрд фунтов (эквивалентно $5,69 млрд) военной помощи. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
- Страны Северной Европы и Балтии оснастят и подготовят украинскую бригаду. Страны Северной Европы и Балтии оснастят и подготовят одну украинскую бригаду. Также эти государства обязались оказывать Украине больше поддержки, в частности, по противовоздушной обороне и боеприпасам, а также больше инвестировать в украинскую оборонную промышленность.
- Трамп заявил, что соглашение об ископаемых с Украиной вернет десятки миллиардов. Раньше говорил о сотнях. Президент Дональд Трамп заявил, что благодаря соглашению о полезных ископаемых с Украиной Штаты вернут "десятки миллиардов долларов". Ранее политик говорил о якобы сотнях миллиардов украинского долга.
- "Это легкомысленно". Трамп не ответил, назвал бы Путина диктатором, как Зеленского. Лидер США Дональд Трамп не смог прямо ответить, мог ли он назвать Владимира Путина диктатором так же, как до этого называл президента Владимира Зеленского.
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