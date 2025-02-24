Дев'ять головних новин України та світу на 22:00 24 лютого
- Генштаб підтвердив удар по Рязанському НПЗ і ще одному стратегічному об'єкту Росії. Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив успішний удар по Рязанському нафтопереробному заводу, що залучений до забезпечення окупаційної армії РФ. Ураження завдали підрозділи Сил безпілотних систем і Головного управління розвідки у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони.
- Третій за величиною НПЗ Росії зупинився після атаки українських дронів. Рязанський НПЗ Роснєфті, третій за величиною НПЗ Росії, який постачає паливом зокрема Московський регіон, зупинив перероблювання нафти після атаки українських безпілотників. Про це з посиланням на джерела повідомляє агенція Reuters.
- Росія запустила 185 безпілотників: є наслідки в різних частинах України. З вечора 23 лютого і в ніч проти 24-го Росія знову атакувала Україну великою кількістю ударних безпілотників та дронів-імітаторів. Цього разу РФ запустила 185 БпЛА. Є наслідки у чотирьох областях, повідомили Повітряні сили.
- ЄС схвалив 16-й пакет санкцій проти РФ: нові обмеження у фінансах, торгівлі й енергетиці. На треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз ухвалив 16-й пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих на подальше послаблення економіки агресора. Нові обмеження зачіпають ключові галузі російської економіки, обмежують можливості Кремля фінансувати війну та вводять додаткові заходи щодо боротьби з обходом санкцій.
- Україна отримає від Канади боєприпаси та $5 млрд заморожених активів Росії. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на пленарному засіданні "Підтримуй Україну" оголосив про нову допомогу країні. Окрім техніки, йдеться про $5 млрд заморожених активів Росії.
- Британія виділяє рекордні $5,7 млрд військової допомоги Україні – Стармер. Велика Британія надає Україні рекордні 4,5 млрд фунтів (еквівалентно $5,69 млрд) військової допомоги. Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
- Країни Північної Європи та Балтії оснастять та підготують українську бригаду. Країни Північної Європи та Балтії оснастять та підготують одну українську бригаду. Також ці держави зобов'язалися надавати Україні більше підтримки, зокрема щодо протиповітряної оборони та боєприпасів, а також більше інвестувати в українську оборонну промисловість.
- Трамп заявив, що угода про копалини з Україною поверне десятки мільярдів. Раніше говорив про сотні. Президент Дональд Трамп заявив, що завдяки угоді про корисні копалини з Україною Штати повернуть "десятки мільярдів доларів". Раніше політик говорив про нібито сотні мільярдів українського боргу.
- "Це легковажно". Трамп не відповів, чи назвав би Путіна диктатором, як Зеленського. Лідер США Дональд Трамп не зміг прямо відповісти, чи міг би він назвати Володимира Путіна диктатором так само, як до цього називав президента Володимира Зеленського.
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