Байден: Нового пакета помощи Украине от США недостаточно. Нужно больше, пока не поздно

Байден заявил, что Конгресс должен одобрить продолжение помощи Украине, "пока не стало слишком поздно"

Джо Байден (Фото: EPA/CJ GUNTHER)

Президент США Джо Байден заявил, что нового пакета военной помощи Украине на $300 млн "совсем недостаточно". Об этом он сообщил на переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьер-министром Дональдом Туском, цитирует его BBC.

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По его словам, экстренный пакет поддержки удалось направить за счет средств, которые были сэкономлены в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона.

Он отметил, что Конгресс должен немедленно одобрить продолжение помощи Украине.

"Мы должны действовать, пока не будет слишком поздно. Пока не поздно. Потому что, как помнит Польша, Россия не остановится в Украине. По моему мнению, Путин продолжит идти вперед, что создаст угрозу для Европы, США и всего свободного мира", — сказал Байден.

В новый пакет помощи США вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

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