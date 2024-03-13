Байден: Нового пакету допомоги Україні від США недостатньо. Потрібно більше, поки не пізно

Байден заявив, що Конгрес має схвалити продовження допомоги Україні, "поки не стало надто пізно"

Джо Байден (Фото: EPA/CJ GUNTHER)

Президент США Джо Байден заявив, що нового пакету військової допомоги Україні на $300 млн "зовсім недостатньо". Про це він повідомив на переговорах із президентом Польщі Анджеєм Дудою та польським прем'єр-міністром Дональдом Туском, цитує його ВВС.

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За його словами, екстрений пакет підтримки вдалося направити за рахунок коштів, які були зекономлені під час виконання попередніх контрактів Пентагону.

Він зазначив, що Конгрес має негайно схвалити продовження допомоги Україні.

"Ми повинні діяти, поки не буде надто пізно. Поки не пізно. Тому що, як пам'ятає Польща, Росія не зупиниться в Україні. На мою думку, Путін продовжить йти вперед, що створить загрозу для Європи, США та всього вільного світу", – сказав Байден.

До нового пакету допомоги США увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

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