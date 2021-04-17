Будут колоть Pfizer и Sinovac. В Украине начали вакцинировать от COVID-19 сотрудников МВД

Сегодня в Украине начали вакцинировать против коронавируса сотрудников системы Министерства внутренних дел, будут использовать прививки от американской компании Pfizer и китайской Sinovac. Об этом говорится в заявлении главы МВД Арсена Авакова, опубликованном пресс-службой ведомства.

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Сообщается, что вакцинация стартует сегодня. Она будет добровольной. Прививать сотрудников МВД будут вакциной Comirnaty (от компаний Pfizer-BioNtech) и CoronaVac (Sinovac Biotech).

Как отмечается, первыми вакцины получат сотрудники, которые больше всего контактируют с населением:

– гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны;

– подрзаделения Нацгвардии в зоне операции объединенных сил на Донбассе;

– работники общественной безопасности;

– подразделения патрульной полиции.

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Следующими вакцинируют Нацпол, Госслужбу чрезвычайных ситуаций, Госпогранслужбу, сервисные центры, вузы, экспертную службу и других сотрудников МВД.

На третьем этапе планируется вакцинация семей работников МВД. Всего вместе с семьями планируется привить около 800 000 человек.

Аваков сказал, что обязательно вакцинируется, и призвал следовать его примеру других сотрудников МВД.

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Марк Сировой

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