Будут колоть Pfizer и Sinovac. В Украине начали вакцинировать от COVID-19 сотрудников МВД
Сегодня в Украине начали вакцинировать против коронавируса сотрудников системы Министерства внутренних дел, будут использовать прививки от американской компании Pfizer и китайской Sinovac. Об этом говорится в заявлении главы МВД Арсена Авакова, опубликованном пресс-службой ведомства.
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Сообщается, что вакцинация стартует сегодня. Она будет добровольной. Прививать сотрудников МВД будут вакциной Comirnaty (от компаний Pfizer-BioNtech) и CoronaVac (Sinovac Biotech).
Как отмечается, первыми вакцины получат сотрудники, которые больше всего контактируют с населением:
– гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны;
– подрзаделения Нацгвардии в зоне операции объединенных сил на Донбассе;
– работники общественной безопасности;
– подразделения патрульной полиции.
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Следующими вакцинируют Нацпол, Госслужбу чрезвычайных ситуаций, Госпогранслужбу, сервисные центры, вузы, экспертную службу и других сотрудников МВД.
На третьем этапе планируется вакцинация семей работников МВД. Всего вместе с семьями планируется привить около 800 000 человек.
Аваков сказал, что обязательно вакцинируется, и призвал следовать его примеру других сотрудников МВД.
- Вчера в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Pfizer: кто ее получит.
- Pfizer – это третья вакцина в стране: с февраля начали прививать препаратом Covishield (AstraZeneca / Oxford), а с 13 апреля CoronaVac (от китайской компании Sinovac).
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