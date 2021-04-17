Коронавирус. Известных личностей не будут вакцинировать Pfizer вне очереди – Степанов

Публичных лиц не будут вакцинировать препаратом Pfizer вне очереди. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.

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Степанов рассказал, что вакцину Pfizer ждали с февраля, однако поступила она лишь в апреле. По его словам, пошли слухи, что кто-то рассчитывает тем или иным образом вакцинироваться ею.

"Я подписал указ. Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз (в пресс-службе МОЗ уточнили, что речь идет о Pfizer, – ред.). Теперь не будет этих остаточных доз, которыми могли вакцинироваться публичные личности", – сказал Степанов.

По его словам, будут вакцинироваться исключительно люди, которые подпадают под первый и второй этапы вакцинации.

"Это медики, граждане старше 80 лет, те, кто находятся в домах престарелых, интернатах, (пограничники и спасатели, - прим. МОЗ). Нам надо защитить именно эту категорию людей. Потому что основная часть умерших – это люди 60+. Более 82% на эту категорию приходится", – объяснил Степанов.

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Марк Сировой

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