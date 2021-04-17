Коронавирус. Известных личностей не будут вакцинировать Pfizer вне очереди – Степанов
Публичных лиц не будут вакцинировать препаратом Pfizer вне очереди. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.
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Степанов рассказал, что вакцину Pfizer ждали с февраля, однако поступила она лишь в апреле. По его словам, пошли слухи, что кто-то рассчитывает тем или иным образом вакцинироваться ею.
"Я подписал указ. Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз (в пресс-службе МОЗ уточнили, что речь идет о Pfizer, – ред.). Теперь не будет этих остаточных доз, которыми могли вакцинироваться публичные личности", – сказал Степанов.
По его словам, будут вакцинироваться исключительно люди, которые подпадают под первый и второй этапы вакцинации.
"Это медики, граждане старше 80 лет, те, кто находятся в домах престарелых, интернатах, (пограничники и спасатели, - прим. МОЗ). Нам надо защитить именно эту категорию людей. Потому что основная часть умерших – это люди 60+. Более 82% на эту категорию приходится", – объяснил Степанов.
- 1 марта, вскоре после начала вакцинации, Минздрав разрешил вне очереди вакцинироваться публичным лицам для популяризации прививок.
- Тогда в Украине была лишь вакцина Covishield (AstraZeneca / Oxford). Она поставляется во флаконах на 10 доз. Публичных лиц могли прививать, если после открытия флакона оставались неиспользованные дозы.
- Вне очереди вакцинировались Степанов, президент Владимир Зеленский, главсанврач Виктор Ляшко и другие.
- Сейчас в Украине появились и другие вакцины, которые не поставляются во флаконах на 10 доз. С 13 апреля начали прививать препаратом CoronaVac (от китайской компании Sinovac), а вчера приехала и первая партия вакцины Pfizer.
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