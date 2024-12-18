Девять главных новостей Украины и мира на 23:00 18 декабря
- Заработала новая миссия НАТО, которая забрала у США координацию помощи Украине. Новое командование НАТО начало работать над координацией западной военной помощи Украине, сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Эта миссия отнимает у Штатов координацию помощи для Украины, что многими рассматривается как шаг, направленный на защиту механизма поддержки против новоизбранного президента США Дональда Трампа, скептически настроенного по отношению к НАТО.
- Вернуться из СОЧ можно онлайн через Армию+ и выбрать конкретную часть – объяснение Минобороны. В приложении для военных "Армия+" 18 декабря появилась возможность подать рапорт на возвращение из самовольного ухода из части и перевод на новое место службы.
- Уволен начальник Нацакадемии сухопутных войск имени Сагайдачного. Начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук уволен, сообщило Министерство обороны. Главная инспекция ведомства выявила многочисленные нарушения в вузе.
- В Европе обсуждают миротворческую миссию для Украины, которая может привлечь 100 000 военных – Reuters. Европейские страны обсуждают отправку войск в Украину в случае прекращения огня или заключения мирного договора, поскольку новоизбранный президент США Трамп четко дал понять, что он не будет вводить американские войска для гарантий безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники среди чиновников и дипломатов.
- "Никто не против, но не получили". Зеленский просил у США лицензию на производство Patriot. Украина просила США о предоставлении лицензии на производство систем противовоздушной обороны Patriot, но до сих пор не получила ответа. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
- Rheinmetall будет поставлять Украине заряды для артиллерии калибра 155 мм. Немецкая компания Rheinmetall заключила контракт с Министерством обороны Украины на поставку модулей метательных зарядов для 155-мм артиллерийских орудий. Это основной калибр НАТО.
- Раде не хватило голосов отозвать Бойко из Комитета по правам человека. Верховная Рада Украины не смогла отозвать экс-сопредседателя запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко с должности члена Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
- Украина получила второй транш от ЕС на 4,1 млрд евро: выполнили все обязательства. В государственный бюджет Украины поступил второй регулярный транш от Европейского Союза в размере 4,1 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Из них 1,5 млрд евро – грант, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
- За что задержали директора КРАИЛ: объяснение ГБР и Офиса генпрокурора. Государственное бюро расследований задержало руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого за поддержку деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне, сообщила пресс-служба ведомства. Офис генпрокурора сообщил, что из-за действий главы КРАИЛ представители коммерческой структуры, связанные с РФ, получили лицензию по организации азартных игр в сети интернет и способствовали государству-агрессору.
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