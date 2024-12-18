Дев'ять головних новин України та світу на 23:00 18 грудня
- Запрацювала нова місія НАТО, яка забрала у США координацію допомоги Україні. Нове командування НАТО почало працювати над координацією західної військової допомоги Україні, повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Ця місія забирає у Штатів координацію допомоги для України, що багатьма розглядається як крок, спрямований на захист механізму підтримки проти новообраного президента США Дональда Трампа, який скептично налаштований щодо НАТО.
- Повернутися із СЗЧ можна онлайн через Армія+ й обрати конкретну частину – пояснення Міноборони. У застосунку для військових "Армія+" 18 грудня з'явилася можливість подати рапорт на повернення із самовільного залишення частини та переведення до нового місця служби.
- Звільнено начальника Нацакадемії сухопутних військ імені Сагайдачного. Начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука звільнено, повідомило Міністерство оборони. Головна інспекція відомства виявила численні порушення у навчальному закладі.
- У Європі обговорюють миротворчу місію для України, яка може залучити 100 000 військових – Reuters. Європейські країни обговорюють надсилання військ до України у разі припинення вогню або укладення мирного договору, оскільки новообраний президент США Трамп чітко дав зрозуміти, що він не вводитиме американські війська для гарантій безпеки. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на неназвані джерела серед чиновників та дипломатів.
- "Ніхто не проти, але не отримали". Зеленський просив у США ліцензію на виробництво Patriot. Україна просила США про надання ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot, але досі не отримала якоїсь відповіді. Про це розповів президент Володимир Зеленський.
- Rheinmetall постачатиме Україні заряди для артилерії калібру 155 мм. Німецька компанія Rheinmetall уклала контракт із Міністерством оборони України на постачання модулів метальних зарядів для 155-мм артилерійських гармат. Це основний калібр НАТО.
- Раді не вистачило голосів відкликати Бойка з Комітету з питань прав людини. Верховна Рада України не змогла відкликати ексспівголову забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
- Україна отримала другий транш від ЄС у 4,1 млрд євро: виконали всі зобов'язання. До державного бюджету України надійшов другий регулярний транш від Європейського Союзу у розмірі 4,1 млрд євро в рамках фінансового інструменту Ukraine Facility. З них 1,5 млрд євро – грант, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
- За що затримали директора КРАІЛ: пояснення ДБР та Офісу генпрокурора. Державне бюро розслідувань затримало керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого за підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни, повідомила пресслужба відомства. Офіс генпрокурора повідомив, що через дії очільника КРАІЛ представники комерційної структури, пов'язані з РФ, отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі інтернет та сприяли державі-агресору.
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