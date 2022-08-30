Главные новости Украины и мира на 21:00 30 августа

1. НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ НА ХЕРСОН. В ОК "ЮГ" НАЗВАЛИ ОБЩИЕ ПОТЕРИ РОССИЯН ЗА МИНУВШУЮ НОЧЬ. Авиация ВСУ нанесла два удара по скоплению противника, артиллеристы ударили по Антоновскому мосту через Днепр, а также по Дарьевскому через реку Ингулец. (Подробнее)

2. МИНИСТРЫ ОБОРОНЫ СТРАН ЕС ДАЛИ "ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ" ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕНИЙ ВСУ. Боррель заявил, что главы Минобороны стран ЕС на неформальном заседании договорились о запуске новой учебной миссии для ВСУ. (Подробнее)

3.РОССИЙСКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ ОБСТРЕЛЯЛА ЦЕНТР ХАРЬКОВА. ЕСТЬ ПОГИБШИЕ. 30 августа российская артиллерия ударила по центру Харькова, в городе начался пожар. Информация о жертвах пока уточняется.(подробнее)

4. РОССИЯНЕ ПЕРЕБРАСЫВАЮТ 3-Й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС В ХАРЬКОВСКУЮ И ЗАПОРОЖСКУЮ ОБЛАСТИ – ГЕНШТАБ. Оккупанты перебрасывают недавно сформированный 3-й армейский корпус на временно оккупированные территории Харьковской и Запорожской областей.(Подробнее)

5. УКРАИНА НАЧАЛА РАЗРАБАТЫВАТЬ ЭВАКУАЦИОННЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ ДЕОККУПАЦИИ КРЫМА – ПОДОЛЯК. Михаил Подоляк заявил, что Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма на период "активной фазы деоккупации" (Подробнее)

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Наталия Фреик

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