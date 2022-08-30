Министры обороны стран ЕС дали "зеленый свет" для разработки новой программы учений ВСУ
Министры обороны стран Европейского Союза на неформальном заседании во вторник дали "зеленый свет" запуску новой учебной миссии для Вооруженных Сил Украины, сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
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"Есть уже много учебных инициатив, но потребности [Украины] огромны. Могу сказать, что все страны-члены с этим согласны и поддерживают начало работы, необходимой для определения параметров миссии военной помощи ЕС для Украины", — сказал Боррель.
Он подчеркнул, что это не окончательное решение, потому что сегодняшняя встреча министров была неофициальной – на ней не принимаются решения.
"Речь шла не о принятии решения, а о договоренности по подготовительной работе", — объяснил Боррель.
Она предусматривает проведение консультаций с Украиной, а также определение юридических и операционных параметров программы.
"Понятно, что нам нужно быть быстрыми и амбициозными, продемонстрировать добавленную ценность, гибкость исходя из потребностей украинских Вооруженных Сил. И поэтому сегодня министр обороны Украины разъяснил нам перечень тренировочных мероприятий на разных уровнях, на разных временных горизонтах (краткосрочных, среднесрочные, долгосрочные), которые им нужны", — сказал Боррель.
- 17 июня Борис Джонсон в Киеве предложил начать обширную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинские военные уже посещали на этих учениях министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.
- С тех пор к этим учениям присоединились Канада, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Новая Зеландия.
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