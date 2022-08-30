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Министры обороны стран ЕС дали "зеленый свет" для разработки новой программы учений ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 19:31
Министры обороны стран ЕС дали
Фото: EPA

Министры обороны стран Европейского Союза на неформальном заседании во вторник дали "зеленый свет" запуску новой учебной миссии для Вооруженных Сил Украины, сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

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"Есть уже много учебных инициатив, но потребности [Украины] огромны. Могу сказать, что все страны-члены с этим согласны и поддерживают начало работы, необходимой для определения параметров миссии военной помощи ЕС для Украины", — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что это не окончательное решение, потому что сегодняшняя встреча министров была неофициальной – на ней не принимаются решения.

"Речь шла не о принятии решения, а о договоренности по подготовительной работе", — объяснил Боррель.

Она предусматривает проведение консультаций с Украиной, а также определение юридических и операционных параметров программы.

"Понятно, что нам нужно быть быстрыми и амбициозными, продемонстрировать добавленную ценность, гибкость исходя из потребностей украинских Вооруженных Сил. И поэтому сегодня министр обороны Украины разъяснил нам перечень тренировочных мероприятий на разных уровнях, на разных временных горизонтах (краткосрочных, среднесрочные, долгосрочные), которые им нужны", — сказал Боррель.

Андрей Водяный
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ЗСУ Жозеп Боррель
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