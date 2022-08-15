Новая Зеландия решила присоединиться к программе обучения ВСУ в Великобритании
Новая Зеландия решила присоединиться к программе обучения украинских военнослужащих в Великобритании, которую инициировал британский премьер-министр Борис Джонсон в июне. Об этом сообщила глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн.
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Страна отправит в Великобританию 120 военных инструкторов. Они начнут учить украинских военнослужащих в течение следующих трех недель и останутся в Британии до 30 ноября.
"Сейчас одним из основных приоритетов для Украины является обучение ее солдатам. И Новая Зеландия гордится тем, что может в солидарности с другими странами ответить на этот вызов", — заявила Ардерн.
Новозеландские инструкторы будут учить украинских солдат основным навыкам, необходимым для ведения боевых действий на передовой – обращению с оружием, оказанию первой медицинской помощи и пр.
Учения будут проходить на одном из четырех военных полигонов, которые выбрала Великобритания. Новозеландские военные не намерены заходить на территорию Украины.
Учебной программой руководит Британия, которая обратилась за поддержкой к странам-партнерам. Цель – обеспечить базовое военное обучение до 10 000 украинских добровольцев. Программа будет проходить в течение 2022 года.
Глава Министерства иностранных дел Новой Зеландии Наная Магута заявила, что помощь Украине отвечает стратегическим интересам страны в защите международного порядка, основанного на правилах.
Начиная с июня, новозеландские инструкторы учат украинских артиллеристов обращаться с пушками L119.
- 17 июня Борис Джонсон в Киеве предложил начать обширную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинские военные уже посещали на этих учениях Министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.
- 10 000 украинских добровольцев в возрасте примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.
- Для обучения ВСУ в Британии своих инструкторов также отправляют Канада, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия.
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