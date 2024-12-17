Главу Мариупольской МСЭК подозревают в вымогательстве взятки – еще больше денег было дома

По данным следствия, чиновница требовала $5000 с одного мужчины, в доме же обнаружили $20 000

Фото: Хмельницкая областная прокуратура

Председатель Мариупольской медико-социальной экспертной комиссии подозревается в вымогании денежных средств за установление инвалидности. Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура.

Мариупольская МСЭК временно дислоцируется в Хмельницком и принимает решение об установлении групп инвалидности внутренне перемещенным лицам с Донбасса и других временно оккупированных территорий Украины.

По данным следствия, должностное лицо требовало у мужчины $5000 за положительное "решение вопроса" относительно установления III группы инвалидности.

Женщину удалось задержать при получении этих средств, а по результатам обысков по месту жительства у чиновницы изъяли более $20 000, отмечают правоохранители.

Фото: Хмельницкая областная прокуратура

Чиновница получила подозрение по факту вымогательства и получения взятки. Максимально ей грозит 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на три года и конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения и отстранении ее от должности, подытожили в прокуратуре.