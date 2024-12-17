Главу Мариупольской МСЭК подозревают в вымогательстве взятки – еще больше денег было дома
Председатель Мариупольской медико-социальной экспертной комиссии подозревается в вымогании денежных средств за установление инвалидности. Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура.
Мариупольская МСЭК временно дислоцируется в Хмельницком и принимает решение об установлении групп инвалидности внутренне перемещенным лицам с Донбасса и других временно оккупированных территорий Украины.
По данным следствия, должностное лицо требовало у мужчины $5000 за положительное "решение вопроса" относительно установления III группы инвалидности.
Женщину удалось задержать при получении этих средств, а по результатам обысков по месту жительства у чиновницы изъяли более $20 000, отмечают правоохранители.
Чиновница получила подозрение по факту вымогательства и получения взятки. Максимально ей грозит 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на три года и конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения и отстранении ее от должности, подытожили в прокуратуре.
- 3 и 4 октября состоялись обыски в доме главы Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Уже 5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Хмельницкая облорганизация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв чиновницы с депутатской должности. В настоящее время она находится под стражей с альтернативой залога, который в конце ноября уменьшили с 500 млн грн до 300 млн.
- После дела Крупы состоялись и другие расследования злоупотреблений в МСЭК, а также началась реформа медико-социальной экспертизы, предусматривающая ликвидацию предыдущих комиссий.