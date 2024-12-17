Голова Маріупольської МСЕК отримала підозру у вимаганні хабаря – ще більше грошей знайшлося вдома

За даними слідства, чиновниця вимагала $5000 з одного чоловіка, в оселі ж виявили $20 000

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Голову Маріупольської медико-соціальної експертної комісії підозрюють у вимаганні коштів за встановлення інвалідності. Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

Маріупольська МСЕК тимчасово дислокується у Хмельницькому та ухвалює рішення про встановлення груп інвалідності внутрішньо переміщеним особам з Донеччини та інших тимчасово окупованих територій України.

За даними слідства, посадовиця вимагала у чоловіка $5000 за позитивне "розв'язання питання" стосовно встановлення III групи інвалідності.

Жінку вдалося затримати під час отримання цих коштів, а за результатами обшуків за місцем проживання у чиновниці вилучили понад $20 000, зауважують правоохоронці.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Посадовиця отримала підозру за фактом вимагання та одержання хабаря. Максимально їй загрожує 10 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади на три роки та конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу та відсторонення її від посади, підсумували у прокуратурі.