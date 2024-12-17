Голова Маріупольської МСЕК отримала підозру у вимаганні хабаря – ще більше грошей знайшлося вдома
Голову Маріупольської медико-соціальної експертної комісії підозрюють у вимаганні коштів за встановлення інвалідності. Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.
Маріупольська МСЕК тимчасово дислокується у Хмельницькому та ухвалює рішення про встановлення груп інвалідності внутрішньо переміщеним особам з Донеччини та інших тимчасово окупованих територій України.
За даними слідства, посадовиця вимагала у чоловіка $5000 за позитивне "розв'язання питання" стосовно встановлення III групи інвалідності.
Жінку вдалося затримати під час отримання цих коштів, а за результатами обшуків за місцем проживання у чиновниці вилучили понад $20 000, зауважують правоохоронці.
Посадовиця отримала підозру за фактом вимагання та одержання хабаря. Максимально їй загрожує 10 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади на три роки та конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу та відсторонення її від посади, підсумували у прокуратурі.
- 3 та 4 жовтня відбулися обшуки в оселі очільниці Хмельницької МСЕК та її родичів – там знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами й фіктивними діагнозами.
- Уже 5 жовтня голова МСЕК була затримана й отримала підозру в незаконному збагаченні. У разі доведення провини чиновниця може отримати до 10 років тюрми з конфіскацією усього майна. Хмельницька облорганізація Слуги народу заявила, що ініціює відкликання чиновниці з депутатської посади. Наразі вона перебуває під вартою з альтернативою застави, котру наприкінці листопада зменшили з 500 млн грн до 300 млн.
- Після справи Крупи відбулися й інші розслідування щодо зловживань у МСЕК, а також почалася реформа медико-соціальної експертизи, що передбачає ліквідацію попередніх комісій.