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Мэрия Белгорода агитирует госслужащих ехать на работу в террористические ЛДНР – разведка

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 14:12
Мэрия Белгорода агитирует госслужащих ехать на работу в террористические ЛДНР – разведка - Фото
Фото: depositphotos.com

Согласно решению администрации Белгорода сотрудникам мэрии, руководителям и работникам муниципальных учреждений на период их возможной работы в террористических ДНР и ЛНР обещают выплачивать двойной оклад в рублях. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР).  

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Из городского бюджета компенсируются расходы, связанные с командировкой (суточные) и другими потребностями. Вводятся надбавки к суточным в иностранной валюте (имеются в виду украинские гривни) из расчета: 50% – главе администрации, 40% – первому и некоторым другим заместителям, 30% – начальникам отделов и их заместителям, а также главным и ведущим специалистам. 

Обещания увеличения выплат связаны с категорическим нежеланием российских чиновников ехать в Украину из-за опасений за собственную безопасность, объясняют в ГУР. 

В настоящее время руководство Белгородской области отвечает за поддержку российского оккупационного режима в Белокуракинском и Троицком районах Луганской области.  

С сентября с участием белгородских учителей там планируется открытие школ. Туда же направляются и воспитательницы для детских садов из РФ.  

В общем, из белгородского бюджета планируется выделить 1,6 млрд руб. на оплату работы чиновников на временно оккупированных территориях Украины. При том что утвержденный дефицит бюджета Белгородской области на 2022 год составляет 30,8 млрд руб. 

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Роман Брыль
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ЛДНР оккупанты гур чиновники России Белгород
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