"Невероятный счастливчик". Серфер из Австралии спасся после нападения акулы и тяжелых ран

29-летний серфер из Австралии сумел спастись после нападения акулы, которая нанесла ему серьезные ранения. Об этом сообщает Adelaide Now.

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В издании отмечают, что хищник атаковал мужчину в заливе Д'Эстрис. Серфер с серьезными ранами спины, ягодиц и ног смог доплыть до берега и пройти 300 метров в поисках помощи.

"Я сидел на доске и вдруг почувствовал удар в левый бок – это ощущалось, словно в меня врезался грузовик. Она укусила меня за спину, ягодицу, локоть и оторвал кусок доски. Я мельком увидел акулу, когда она отпустила меня и исчезла", – поделился историей серфер.

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Выживший мужчина добавил, что чувствует себя "невероятным счастливчиком". Он поблагодарил медиков, семью и друзей за поддержку. Серфер настроен оптимистично по вопросу восстановления.

Медик Майкл Рашби, который оказал помощь мужчине прямо на обочине, говорит, что травмы были "серьезными" и "катастрофическими".

"Учитывая размер его травм, это было весьма впечатляюще. Ему очень повезло, что он смог это сделать (доплыть до берега и найти помощь, – ред.). Удивительно, на что способны люди", – добавил он.

При этом Рашби говорит, что нападения акул случаются довольно редко – и это был первый подобный случай в его карьере.

22 ноября сообщалось, что в Австралии акула убила мужчину. Это было восьмое нападение со смертельным исходом за год.

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Марк Сировой

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