"Общее использование ядерного оружия". Мерц за переговоры с Францией и Великобританией

Фридрих Мерц (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хотел бы провести переговоры с Францией и Великобританией по поводу совместного использования ядерного оружия, но не как замену ядерной защиты Европе со стороны США. Слова политика передает агентство Reuters.

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"Совместное использование ядерного оружия – это вопрос, о котором нам нужно поговорить… мы должны вместе стать сильнее в ядерном сдерживании", – рассказал Мерц.

По его словам, Германии следует говорить с Францией и Британией "также с точки зрения дополнения американского ядерного щита, который мы, конечно, хотим видеть сохраненным".

Из-за своего прошлого во Второй мировой войне Германия взяла на себя обязательства по неядерной обороне в ряде международных договоров, но участвует в договоренностях НАТО об обмене таким вооружением. На территории ФРГ располагается ядерное оружие Штатов для совместного использования в случае необходимости.

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5 марта президент Франции Макрон обратился к нации и, в частности, предложил использовать ядерный потенциал для защиты европейских союзников.

7 марта в ультраправой пророссийской партии Альтернатива для Германии выступили за то, чтобы страна имела собственное ядерное оружие, если США решат забрать свой "ядерный зонтик" из Европы.

8 марта премьер Польши заявил, что Варшава может стремиться получить доступ к ядерному оружию, учитывая угрозу со стороны России в ближайшие годы.