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Основные бои на участках Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Новопавловки – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 18:35
Основные бои на участках Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Новопавловки – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Оккупанты ведут наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.  

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Основные наступательные усилия россиян сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, причем на Лиманском и Бахмутском направлениях они пытаются дополнительно усилить свои группировки.

Одновременно, предупреждает Генштаб, оккупанты продолжают попытки уничтожить критическую инфраструктуру Украины. Угроза ударов по гражданским объектам и жилым домам остается высокой на всей территории Украины. 

На многих участках фронта армия РФ продолжает обстрелы из ракетной и ствольной артиллерии. 

На временно оккупированных территориях россияне заставляют пенсионеров получать паспорта РФ, угрожая прекратить выплату пенсий.

Авиация ВСУ за сутки нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Ракетные войска и артиллерия ударили по восьми районам сосредоточения живой силы россиян, одной позиции ПВО и двум складам боеприпасов.

  • 11 лютого повідомлялося про рекордні втрати окупантів: ЗСУ за добу знищили 1140 росіян, 19 артсистем та 23 одиниці техніки.
  • 12 лютого Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили атаки російських загарбників у Донецькій та Луганській областях, у тому числі під Бахмутом.

Читайте також: У районі Бахмута 128 бригада ЗСУ знищила колону техніки РФ артилерією – відео

Сергій Бережний
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