Партнеры профинансируют часть из 30 000 дальнобойных дронов для ВСУ – Умеров
Партнеры профинансируют часть из более 30 000 украинских дальнобойных дронов, которые планируют поставить в 2025 году. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Финансирование от партнеров будет в виде инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс.
"Эти дроны нового поколения способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать цели врага", – заметил Умеров.
Ранее, 19 ноября, президент Владимир Зеленский представил План стойкости в Верховной Раде. В частности, на 2025 год глава государства поручил изготовить 3000 ракет и не менее 30 000 дальнобойных дронов.
- В ночь на 25 ноября в российском городе Калуга беспилотники атаковали завод "Тайфун", который является частью военно-промышленного комплекса страны-агрессора.
- Тогда же дроны ГУР поразили нефтебазу в Калужской области, участвующую в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.