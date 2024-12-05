Партнеры профинансируют часть из 30 000 дальнобойных дронов для ВСУ – Умеров

"Эти дроны нового поколения способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать цели врага", – отметил министр

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Партнеры профинансируют часть из более 30 000 украинских дальнобойных дронов, которые планируют поставить в 2025 году. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Финансирование от партнеров будет в виде инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс.

"Эти дроны нового поколения способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать цели врага", – заметил Умеров.

Ранее, 19 ноября, президент Владимир Зеленский представил План стойкости в Верховной Раде. В частности, на 2025 год глава государства поручил изготовить 3000 ракет и не менее 30 000 дальнобойных дронов.