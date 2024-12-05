Партнери профінансують частину з 30 000 далекобійних дронів для ЗСУ – Умєров
Партнери профінансують частину з понад 30 000 українських далекобійних дронів, які планують поставити у 2025 році. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
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Фінансування від партнерів буде у вигляді інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.
"Ці дрони нового покоління здатні автономно діяти на великих відстанях і з високою точністю вражати цілі ворога", – наголосив Умєров.
Раніше, 19 листопада, президент Володимир Зеленський презентував План стійкості у Верховній Раді. Зокрема, на 2025 рік голова держави доручив виготовити 3000 ракет та щонайменше 30 000 далекобійних дронів.
- У ніч проти 25 листопада у російському місті Калуга безпілотники атакували завод "Тайфун", який є частиною військово-промислового комплексу країни-агресора.
- Тоді ж дрони ГУР уразили нафтобазу в Калузькій області, яка бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.