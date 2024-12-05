Партнери профінансують частину з 30 000 далекобійних дронів для ЗСУ – Умєров

"Ці дрони нового покоління здатні автономно діяти на великих відстанях і з високою точністю вражати цілі ворога", – наголосив міністр

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Партнери профінансують частину з понад 30 000 українських далекобійних дронів, які планують поставити у 2025 році. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Фінансування від партнерів буде у вигляді інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

"Ці дрони нового покоління здатні автономно діяти на великих відстанях і з високою точністю вражати цілі ворога", – наголосив Умєров.

Раніше, 19 листопада, президент Володимир Зеленський презентував План стійкості у Верховній Раді. Зокрема, на 2025 рік голова держави доручив виготовити 3000 ракет та щонайменше 30 000 далекобійних дронів.