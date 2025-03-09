"Просто выдумываете". У Трампа заявили, что никто не угрожал отключить Украину от Starlink

Рубио хочет благодарности от Сикорского, якобы без Starlink "Украина бы эту войну давно проиграла и россияне были бы сейчас на границе с Польшей"

Марко Рубио (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никто не угрожал отключить Украину от системы спутниковой связи Starlink. Чиновник опубликовал такое сообщение в соцсети X в ответ на сообщение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По словам Рубио, его польский коллега "просто придумывает" и никто не угрожал отключать Украину от Starlink.

"И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина бы эту войну давно проиграла и россияне были бы сейчас на границе с Польшей", – заявил госсекретарь США.

Накануне владелец компании SpaceX Илон Маск написал: "Я буквально вызвал Путина на бой лицом к лицу из-за Украины, а моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта разрушится, если я ее выключу". Это была одна из серии его антиукраинских сообщений.

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что его страна будет искать альтернативы системам Starlink для Украины, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком.

Чиновник замечал, что Министерство цифровизации Польши оплачивает "старлинки" для Украины и расходы составляют около $50 млн в год.

Маск же ответил: "Помолчи, маленький человек. Вы платите крошечную долю стоимости. И нет никакой замены Starlink".