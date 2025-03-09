В Польше ответили на слова Маска о Starlink для Украины: Будем искать других поставщиков

Сикорский напомнил, что его страна тратит на "старлинки" для Украины около $50 млн в год

Радослав Сикорский (Фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)

Польша будет искать альтернативу системам спутниковой связи Starlink для Украины, если компания SpaceX окажется ненадежным поставщиком. Об этом министр иностранных дел страны Радослав Сикорский написал в соцсети X.

Чиновник отреагировал на сообщение владельца компании SpaceX Илона Маска, заявившего: "Я буквально вызвал Путина на бой лицом к лицу через Украину, а моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта разрушится, если я ее выключу". Это было одно из серии его антиукраинских сообщений.

Сикорский напомнил, что Министерство цифровизации Польши оплачивает "старлинки" для Украины, и эти расходы составляют около $50 млн в год.

"Отбросив этику угроз жертве агрессии, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других", – написал министр.

Ранее, в конце февраля, польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский сообщил, что правительство страны не только обеспечивает половину всех действующих в Украине терминалов Starlink, но и планирует значительно увеличить их количество – уже заказаны дополнительные 5000 устройств.