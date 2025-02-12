РФ атаковала инфраструктуру в Черниговской и Николаевской областях: двое раненых

Пожарные справились с возгораниями на местах

Беспилотник Shahed (Иллюстративное фото: Pacific Press)

Ночью 12 февраля россияне атаковали Черниговскую и Николаевскую области – ранены два человека, повреждены инфраструктурные объекты, сообщили главы областных военных администраций.

Удар по объекту в Прилукском районе оккупанты, вероятно, нанесли ударным беспилотником, написал глава ОВА Вячеслав Чаус.

Из-за атаки ранены два человека, медики оказали им необходимую помощь. Также возник пожар, взрывной волной повреждены хозяйственные постройки.

По состоянию на утро пожарным удалось локализовать возгорание.

В Николаевской области Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона-камикадзе типа Shahed, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.

По его данным, на одном из объектов инфраструктуры из-за падения обломков возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано пожарными, также взрывной волной повреждены складские помещения.

Обошлось без пострадавших.