РФ атаковала инфраструктуру в Черниговской и Николаевской областях: двое раненых
Ночью 12 февраля россияне атаковали Черниговскую и Николаевскую области – ранены два человека, повреждены инфраструктурные объекты, сообщили главы областных военных администраций.
Удар по объекту в Прилукском районе оккупанты, вероятно, нанесли ударным беспилотником, написал глава ОВА Вячеслав Чаус.
Из-за атаки ранены два человека, медики оказали им необходимую помощь. Также возник пожар, взрывной волной повреждены хозяйственные постройки.
По состоянию на утро пожарным удалось локализовать возгорание.
В Николаевской области Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона-камикадзе типа Shahed, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.
По его данным, на одном из объектов инфраструктуры из-за падения обломков возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано пожарными, также взрывной волной повреждены складские помещения.
Обошлось без пострадавших.
- Вечером 11 февраля захватчики совершили ракетную атаку по Кривому Рогу – есть повреждения.
- 12 февраля под утро российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, из-за чего погиб человек, есть пострадавшие. Кроме столицы, россияне атаковали также Киевскую область. В результате работы сил ПВО по враждебным целям есть последствия на земле.
- Воздушные силы сообщили, что украинские военные сбили шесть ракет "Искандер-М" (или С-400) и 71 российский беспилотник.