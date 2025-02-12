РФ атакувала інфраструктуру на Чернігівщині та Миколаївщині: двоє поранених, є пошкодження

Вогнеборці впоралися з пожежами на місцях

Безпілотник Shahed (Ілюстративне фото: Pacific Press)

Вночі 12 лютого росіяни атакували Чернігівщину та Миколаївщину – двоє людей поранено, пошкоджено інфраструктурні об'єкти, повідомили голови обласних військових адміністрацій.

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Удар по об'єкту на Прилуччині окупанти, ймовірно, завдали ударним безпілотником, написав очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

Через атаку поранено двох людей, медики надали їм необхідну допомогу. Також виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено господарчі будівлі.

Станом на ранок пожежникам вдалося локалізувати займання.

У Миколаївській області Сили та засоби протиповітряної оборони знищили два дрони-камікадзе типу Shahed, повідомив голова обладміністрації Віталій Кім.

За його даними, на одному з об'єктів інфраструктури через падіння уламків виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями, також вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення.

Обійшлося без постраждалих.