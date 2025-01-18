РФ продолжает применять химоружие против украинских военных, за декабрь 434 случая
Российские захватчики продолжают применять против сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Речь идет о боеприпасах К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены к использованию в качестве средств ведения войны.
Также есть "значительная часть боеприпасов", содержащих опасные химические соединения неустановленного типа, отмечает Генштаб.
В декабре 2024 года подразделения радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки ВСУ зафиксировали 434 случая применения химических боеприпасов, а с февраля 2023-го насчитано 5389 случаев использования такого запрещенного вооружения.
С началом полномасштабного вторжения РФ Силы поддержки напрямую фиксировали случаи применения таких веществ на поле боя, а именно с февраля 2023 года использование химического оружия россиянами получило системный характер, отмечают военные.
Генштаб акцентировал, что Россия грубо нарушает правила ведения войны, а также игнорирует нормы и обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.
- Утром 17 декабря в российской столице были взорваны генерал Кириллов и его помощник . Взрывное устройство сработало в момент, когда военные выходили из подъезда здания военачальника. За день до этого он получил подозрение от СБУ.
- Оккупант возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. По данным СБУ, по приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4800 случаев использования врагом химических боеприпасов.
- В спецслужбе отметили, что за полномасштабную войну в больницы попали более 2000 военных с разными степенями химического отравления.