РФ продолжает применять химоружие против украинских военных, за декабрь 434 случая

Оккупанты применяли запрещенное вооружение с начала полномасштабного вторжения, а системное использование начали с февраля 2023-го

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Российские захватчики продолжают применять против сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Речь идет о боеприпасах К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены к использованию в качестве средств ведения войны.

Также есть "значительная часть боеприпасов", содержащих опасные химические соединения неустановленного типа, отмечает Генштаб.

В декабре 2024 года подразделения радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки ВСУ зафиксировали 434 случая применения химических боеприпасов, а с февраля 2023-го насчитано 5389 случаев использования такого запрещенного вооружения.

С началом полномасштабного вторжения РФ Силы поддержки напрямую фиксировали случаи применения таких веществ на поле боя, а именно с февраля 2023 года использование химического оружия россиянами получило системный характер, отмечают военные.

Генштаб акцентировал, что Россия грубо нарушает правила ведения войны, а также игнорирует нормы и обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

Утром 17 декабря в российской столице были взорваны генерал Кириллов и его помощник . Взрывное устройство сработало в момент, когда военные выходили из подъезда здания военачальника. За день до этого он получил подозрение от СБУ.

Оккупант возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. По данным СБУ, по приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4800 случаев использования врагом химических боеприпасов.

В спецслужбе отметили, что за полномасштабную войну в больницы попали более 2000 военных с разными степенями химического отравления.