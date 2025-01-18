Росіяни продовжують застосовувати хімічну зброю проти українських військових, за грудень 434 випадки

Окупанти застосовували заборонене озброєння з початку повномасштабного вторгнення, а системне використання почали з лютого 2023-го

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Російські загарбники продовжують застосовувати проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Йдеться про боєприпаси К-51 та РГ-ВО, котрі є засобами боротьби з заворушеннями та заборонені для використання як засоби ведення війни.

Також є "значна частка боєприпасів", котрі містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу, зазначає Генштаб.

У грудні 2024 року підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗСУ зафіксували 434 випадки застосування хімічних боєприпасів, а з лютого 2023-го загалом нараховано 5389 випадків використання такого забороненого озброєння.

З початком повномасштабного вторгнення РФ Сили підтримки безпосередньо фіксували випадки застосування таких речових на полі бою, а саме з лютого 2023 року використання хімічної зброї росіянами отримало системний характер, зазначають військові.

Генштаб акцентував, що Росія грубо порушує правила ведення війни, а також ігнорує норми та зобов'язання згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї.

Вранці 17 грудня у російській столиці були підірвані генерал Кирилов та його помічник. Вибуховий пристрій спрацював у момент, коли військові виходили з під'їзду будинку воєначальника. За день до цього він отримав підозру від СБУ.

Окупант очолював війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії. За даними СБУ, за наказом Кирилова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4800 випадків використання ворогом хімічних боєприпасів.

У спецслужбі зазначили, що за повномасштабну війну до лікарень потрапили понад 2000 військових із різними ступенями хімічного отруєння.