Росіяни продовжують застосовувати хімічну зброю проти українських військових, за грудень 434 випадки
Російські загарбники продовжують застосовувати проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Йдеться про боєприпаси К-51 та РГ-ВО, котрі є засобами боротьби з заворушеннями та заборонені для використання як засоби ведення війни.
Також є "значна частка боєприпасів", котрі містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу, зазначає Генштаб.
У грудні 2024 року підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗСУ зафіксували 434 випадки застосування хімічних боєприпасів, а з лютого 2023-го загалом нараховано 5389 випадків використання такого забороненого озброєння.
З початком повномасштабного вторгнення РФ Сили підтримки безпосередньо фіксували випадки застосування таких речових на полі бою, а саме з лютого 2023 року використання хімічної зброї росіянами отримало системний характер, зазначають військові.
Генштаб акцентував, що Росія грубо порушує правила ведення війни, а також ігнорує норми та зобов'язання згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї.
- Вранці 17 грудня у російській столиці були підірвані генерал Кирилов та його помічник. Вибуховий пристрій спрацював у момент, коли військові виходили з під'їзду будинку воєначальника. За день до цього він отримав підозру від СБУ.
- Окупант очолював війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії. За даними СБУ, за наказом Кирилова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4800 випадків використання ворогом хімічних боєприпасів.
- У спецслужбі зазначили, що за повномасштабну війну до лікарень потрапили понад 2000 військових із різними ступенями хімічного отруєння.