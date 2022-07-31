Россия перебросила БТГр десантников в оккупированный Крым. Их отправят на юг Украины – ГУР

Руководство армии РФ перебросило батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск во временно оккупированный Крым. Десантников планируют отправить на юг Украины. Об этом сообщил замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий изданию Радио Свобода.

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"Мы знаем, что сейчас зашла батальонная тактическая группа воздушно-десантных войск после своего восстановления. Она прибыла в Крым и после этого будет выдвигаться на юг Украины", – сообщил Скибицкий.

По его словам, оккупанты ужесточили систему противовоздушной обороны (ПВО) в оккупированному Крыму, поскольку понимают, что есть угроза со стороны Вооруженных Сил Украины.

В частности, по данным разведки, армия РФ самолетами доставляет ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 в оккупированный Крым.

Скибицкий отметил, что украинская разведка постоянно мониторит воздушное пространство, перемещение техники и личного состава на оккупированных территориях полуострова Крыма.

ГУР сообщало, что около двухсот морпехов Черноморского флота РФ отказались возвращаться на войну в Украину, что подорвало их боеспособность на юге Украины.

Сегодня, 31 июля, оккупанты заявили, что по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе якобы был нанесен удар. Якобы из-за этого в городе решили отменить все праздничные мероприятия по случаю дня флота России.

ВМС Украины заявили, что на самом деле оккупанты опасаются ВСУ и придумали повод отменить "праздник", "чтобы в который раз не опозориться перед всем миром".

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Наталия Фреик

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