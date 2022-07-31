Около двухсот морпехов Черноморского флота РФ отказались возвращаться на войну – ГУР

Порядка двухсот морских пехотинцев 810-й бригады Черноморского флота России отказались возвращаться на войну в Украину, что снизило боевой потенциал российских подразделений, которые воюют на юге Украины. Об этом сообщает издание Радио Свобода со слов замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По его словам, такая тенденция среди морских сил армии РФ, по данным разведки, затянула процесс восстановления батальонно-тактической группы, которое армия РФ проводила в мае.

"Но, несмотря на это, БТГр была сформирована, она сейчас находится на юге нашей страны и ведет боевые действия. Но это уже совсем другие батальонно-тактические группы, чем те, которые были в начале", – сообщил Скибицкий.

Руководитель ГРУ объяснил, что основной задачей 810-ой бригады армии РФ является проведение морских, штурмовых наступательных операций и просто штурмовых действий.

По словам Скибицкого, боевого опыта, который является критичным для таких подразделений, у солдат армии РФ "сегодня нет".

Сегодня российские оккупанты заявили, что по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе якобы был нанесен удар. Якобы из-за этого в городе решили отменить все праздничные мероприятия по случаю дня флота России.

ВМС Украины заявили, что на самом деле оккупанты опасаются ВСУ и придумали повод отменить "праздник", "чтобы в который раз не опозориться перед всем миром".

В ГУР сообщали, что во временно оккупированном Крыму люди начинают понимать, что угроза военных действий на территории полуострова становится реальностью.

Читайте также: У Резникова пригрозили флоту России: РФ должна покинуть Крым, если хочет существовать

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.