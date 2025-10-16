"Русские – отвратительные". Такая надпись появилась на советском танке в Словакии

На памятнике появилась надпись в поддержку нападавшего на премьера Роберта Фицо

Поврежденный памятник (Фото: Facebook / Matúš Šutaj Eštok)

В селе Косорин (Словакия) на советском танке Т-34, который стоит на постаменте Словацкого национального восстания неизвестные написали: "Да здравствует Цинтула" и "русские – отвратительные". Об этом сообщил словацкий новостной портал Aktuality.

"Цинтула" – это 71-летний словацкий писатель Юрай Цинтула, которого судят за покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года.

Местные жители были удивлены этим инцидентом: "Я не помню такого вандализма в нашей местности".

Работники муниципалитета пытались удалить надписи с постамента, используя различные чистящие средства, впрочем безрезультатно.

"Посмотрим, сможем ли мы это почистить, или придется шлифовать поверхность камня. Но это не будет стоить ста евро", – прокомментировала городской голова Косорина Дарья Морвайова.

Между тем министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток обвинил "сторонников оппозиции", которые по его словам "откровенно одобряют покушения на премьер-министра, распространяют ненависть к конкретным группам людей и совершают вандализм в отношении памятников, являющихся частью нашей национальной идентичности и исторической памяти".