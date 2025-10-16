"Русские – отвратительные". Такая надпись появилась на советском танке в Словакии
В селе Косорин (Словакия) на советском танке Т-34, который стоит на постаменте Словацкого национального восстания неизвестные написали: "Да здравствует Цинтула" и "русские – отвратительные". Об этом сообщил словацкий новостной портал Aktuality.
"Цинтула" – это 71-летний словацкий писатель Юрай Цинтула, которого судят за покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года.
Местные жители были удивлены этим инцидентом: "Я не помню такого вандализма в нашей местности".
Работники муниципалитета пытались удалить надписи с постамента, используя различные чистящие средства, впрочем безрезультатно.
"Посмотрим, сможем ли мы это почистить, или придется шлифовать поверхность камня. Но это не будет стоить ста евро", – прокомментировала городской голова Косорина Дарья Морвайова.
Между тем министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток обвинил "сторонников оппозиции", которые по его словам "откровенно одобряют покушения на премьер-министра, распространяют ненависть к конкретным группам людей и совершают вандализм в отношении памятников, являющихся частью нашей национальной идентичности и исторической памяти".
- 15 мая 2024 года в Гандлове (Словакия), где проходило выездное заседание правительства стреляли у премьера Фицо.
- 17 марта мужчине, который ранил Фицо, предъявили обвинения в терроризме.
- Цинтула, который, по данным правоохранителей, стрелял в премьер-министра Словакии, заявил на допросе, что не хотел убивать чиновника, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить свою политику.
