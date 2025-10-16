"Росіяни – огидні". Такий напис з'явився на радянському танку у Словаччині
У селі Косорін (Словаччина) на радянському танку Т-34, що стоїть на постаменті Словацького національного повстання, невідомі написали: "Хай живе Цинтула" й "росіяни – огидні". Про це повідомив словацький новинний портал Aktuality.
"Цинтула" – це 71-річний словацький письменник Юрай Цинтула, якого судять за замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у травні 2024 року.
Місцеві жителі були здивовані цим інцидентом: "Я не пам’ятаю такого вандалізму в нашій місцевості".
Працівники муніципалітету намагалися видалити написи з постаменту, використовуючи різні засоби для чищення, втім безрезультатно.
"Подивимося, чи зможемо ми це почистити, чи доведеться шліфувати поверхню каменю. Але це не коштуватиме ста євро", – прокоментувала міська очільниця Косоріна Дарина Морвайова.
Тим часом міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток звинуватив "прихильників опозиції", які за його словами "відверто схвалюють замахи на прем’єр-міністра, поширюють ненависть до конкретних груп людей і вчиняють вандалізм щодо пам’яток, що є частиною нашої національної ідентичності й історичної пам’яті".
- 15 травня 2024 року у Гандлові (Словаччина), де проходило виїзне засідання уряду стріляли у прем'єра Фіцо.
- 17 березня чоловіку, який поранив Фіцо, висунули звинувачення в тероризмі.
- Цинтула, який, за даними правоохоронців, стріляв у прем'єр-міністра Словаччини, заявив на допиті, що не хотів вбивати посадовця, а тільки "зашкодити здоров'ю", щоб він не зміг далі проводити свою політику.
