"Росіяни – огидні". Такий напис з'явився на радянському танку у Словаччині

На пам’ятнику з’явився надпис у підтримку нападника на прем'єра Роберта Фіцо

Пошкоджений пам'ятник (Фото: Facebook / Matúš Šutaj Eštok)

У селі Косорін (Словаччина) на радянському танку Т-34, що стоїть на постаменті Словацького національного повстання, невідомі написали: "Хай живе Цинтула" й "росіяни – огидні". Про це повідомив словацький новинний портал Aktuality.

"Цинтула" – це 71-річний словацький письменник Юрай Цинтула, якого судять за замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у травні 2024 року.

Місцеві жителі були здивовані цим інцидентом: "Я не пам’ятаю такого вандалізму в нашій місцевості".

Працівники муніципалітету намагалися видалити написи з постаменту, використовуючи різні засоби для чищення, втім безрезультатно.

"Подивимося, чи зможемо ми це почистити, чи доведеться шліфувати поверхню каменю. Але це не коштуватиме ста євро", – прокоментувала міська очільниця Косоріна Дарина Морвайова.

Тим часом міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток звинуватив "прихильників опозиції", які за його словами "відверто схвалюють замахи на прем’єр-міністра, поширюють ненависть до конкретних груп людей і вчиняють вандалізм щодо пам’яток, що є частиною нашої національної ідентичності й історичної пам’яті".