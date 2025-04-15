Рютте: НАТО не сомневается, что Россия является агрессором

Генсек НАТО подтвердил, что статус РФ в отношениях с Альянсом не изменился

Марк Рютте (Фото: Офис президента)

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что статус России, которая в Стратегической концепции НАТО определяется наряду с террористическими группировками главной угрозой союзников, не изменился. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Одессу 15 апреля.

Отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли НАТО до сих пор Россию как потенциального агрессора, он ответил утвердительно.

"Россия – это агрессор. Россия начала войну. И это без сомнения", – сказал он.

Ранее в этом году глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Россия и террористические группировки остаются главными угрозами НАТО.

Он отметил, что вероятность "столкновения" НАТО с Россией пока низка, но не исключена полностью. Чтобы избежать войны с РФ и дальше, меры сдерживания НАТО должны оставаться сильными.

Новая Стратегическая концепция НАТО, которая определила РФ как непосредственную угрозу безопасности участников Альянса, была принята на саммите лидеров НАТО 29 июня 2022 года.