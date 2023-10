Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 октября

1. Запорожье. РФ ударила шестью ракетами, прилет в жилой дом в центре, погибшие — фото. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в центре Запорожья, есть погибшие, раненые и пропавшие без вести. Жителей эвакуировали в безопасное место, согрели и оказали помощь. На месте работают экстренные службы, все пострадавшие получат новое жилье, сообщил глава ОВА (подробнее).

2. В Днепре и Запорожье раздались взрывы. Филатов: Удар по частному сектору, погибшие и раненые. В Днепре и Запорожье утром 18 октября прогремели взрывы, Воздушные силы предупредили об угрозе ракетного удара россиян. Мэр Днепра заявил, что враг нанес удар по частному сектору, есть погибшие и раненые. Председатель ОВА сообщил об одном погибшем и трех пострадавших в пригороде (подробнее).

3. The New York Times: Украина получила около 20 ракет ATACMS. По России бить запретили. Соединенные Штаты передали Силам обороны Украины около 20 тактических баллистических ракет класса "земля – земля" ATACMS. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников (подробнее).

4. "Поражения были мощными". Украина забросала дронами лагерь россиян у аэродрома Халино – источник. Служба безопасности Украины ночью 18 октября атаковала дронами-камикадзе полевой лагерь российских военных возле села Постоялые Дворы в Курской области, недалеко от военного аэродрома "Халино". Взрывы сняли на видео, его автор неизвестен. Об этом сообщил источник LIGA.net в СБУ (подробнее).

5. Дело Богуслаева передали в суд. Правоохранители завершили расследование и передали в суд обвинительный акт в отношении экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора внешнеторгового департамента этого общества Олега Дзюбы, подозреваемых в работе на агрессора. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора (подробнее).

6. Си Цзиньпин назвал Путина "старым другом" и пригласил его в "новый мировой порядок". Российский диктатор Владимир Путин во время визита в Китай поддержал стремление лидера КНР Си Цзиньпина к "созданию нового мирового порядка", а тот в ответ приветствовал желание Кремля наладить с Китаем "тесную и эффективную стратегическую координацию" (подробнее).

7. Под Севастополем раздался мощный взрыв, оккупанты пишут о военной базе – фото. В районе временно оккупированного Севастополя прогремел взрыв, после чего там объявили воздушную тревогу. Местные и пророссийские Telegram-каналы заявили о "мощном взрыве" в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем. Предварительно, по данным ряда украинских ресурсов, в Сахарной Головке находится воинская часть оккупантов (подробнее).

