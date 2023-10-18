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Сім головних новин України та світу на 19:00 18 жовтня

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 19:00
Сім головних новин України та світу на 19:00 18 жовтня - Фото
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

1. Запоріжжя. РФ ударила шістьма ракетами, приліт у житловий будинок у центрі, є загиблі — фотоРосійські окупанти завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці в центрі Запоріжжя, є загиблі, поранені та зниклі безвісти. Жителів евакуювали у безпечне місце, зігріли й надали допомогу. На місці працюють екстрені служби, усі постраждалі отримають нове житло, повідомив глава ОВА (детальніше).

2. У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи. Філатов: Удар по приватному сектору, загиблі та поранені. У Дніпрі та Запоріжжі вранці 18 жовтня пролунали вибухи, Повітряні сили попередили про загрозу ракетного удару росіян. Міський голова Дніпра заявив, що ворог завдав удару по приватному сектору, є загиблі та поранені. Голова ОВА повідомив про одного загиблого та трьох постраждалих у передмісті (детальніше).

3. The New York Times: Україна отримала близько 20 ракет ATACMS. По Росії бити заборонилиСполучені Штати передали Силам оборони України близько 20 тактичних балістичних ракет класу "земля — земля" ATACMS. Про це пише The New York Times із посиланням на двох західних чиновників (детальніше).

4. "Ураження були потужними". Україна закидала дронами табір росіян біля аеродрому Халіно – джерелоСлужба безпеки України вночі 18 жовтня атакувала дронами-камікадзе польовий табір російських військових біля села Постоялі Двори в Курській області, неподалік військового аеродрому "Халіно". Вибухи зняли на відео, його автор невідомий. Про це повідомило джерело LIGA.net у СБУ (детальніше).

5. Справу Богуслаєва передали до судуПравоохоронці завершили розслідування і передали до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва і директора зовнішньоторговельного департаменту цього товариства Олега Дзюби, яких підозрюють у роботі на агресора. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора (детальніше).

6. Сі Цзіньпін назвав Путіна "старим другом" і запросив його до "нового світового порядку"Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Китаю підтримав прагнення лідера КНР Сі Цзіньпіна до "створення нового світового порядку", а той у відповідь привітав бажання Кремля налагодити з Китаєм "тісну та ефективну стратегічну координацію" (детальніше).

7. Під Севастополем пролунав потужний вибух, окупанти пишуть про військову базу – фотоУ районі тимчасово окупованого Севастополя пролунав вибух, після цього там оголосили повітряну тривогу. Місцеві та проросійські Telegram-канали заявили про "потужний вибух" в районі селища Сахарна Головка, що під Севастополем. Попередньо, за даними низки українських ресурсів, у Сахарній Головці розміщується військова частина окупантів (детальніше).

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