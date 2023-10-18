Сім головних новин України та світу на 19:00 18 жовтня
1. Запоріжжя. РФ ударила шістьма ракетами, приліт у житловий будинок у центрі, є загиблі — фото. Російські окупанти завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці в центрі Запоріжжя, є загиблі, поранені та зниклі безвісти. Жителів евакуювали у безпечне місце, зігріли й надали допомогу. На місці працюють екстрені служби, усі постраждалі отримають нове житло, повідомив глава ОВА (детальніше).
2. У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи. Філатов: Удар по приватному сектору, загиблі та поранені. У Дніпрі та Запоріжжі вранці 18 жовтня пролунали вибухи, Повітряні сили попередили про загрозу ракетного удару росіян. Міський голова Дніпра заявив, що ворог завдав удару по приватному сектору, є загиблі та поранені. Голова ОВА повідомив про одного загиблого та трьох постраждалих у передмісті (детальніше).
3. The New York Times: Україна отримала близько 20 ракет ATACMS. По Росії бити заборонили. Сполучені Штати передали Силам оборони України близько 20 тактичних балістичних ракет класу "земля — земля" ATACMS. Про це пише The New York Times із посиланням на двох західних чиновників (детальніше).
4. "Ураження були потужними". Україна закидала дронами табір росіян біля аеродрому Халіно – джерело. Служба безпеки України вночі 18 жовтня атакувала дронами-камікадзе польовий табір російських військових біля села Постоялі Двори в Курській області, неподалік військового аеродрому "Халіно". Вибухи зняли на відео, його автор невідомий. Про це повідомило джерело LIGA.net у СБУ (детальніше).
5. Справу Богуслаєва передали до суду. Правоохоронці завершили розслідування і передали до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва і директора зовнішньоторговельного департаменту цього товариства Олега Дзюби, яких підозрюють у роботі на агресора. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора (детальніше).
6. Сі Цзіньпін назвав Путіна "старим другом" і запросив його до "нового світового порядку". Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Китаю підтримав прагнення лідера КНР Сі Цзіньпіна до "створення нового світового порядку", а той у відповідь привітав бажання Кремля налагодити з Китаєм "тісну та ефективну стратегічну координацію" (детальніше).
7. Під Севастополем пролунав потужний вибух, окупанти пишуть про військову базу – фото. У районі тимчасово окупованого Севастополя пролунав вибух, після цього там оголосили повітряну тривогу. Місцеві та проросійські Telegram-канали заявили про "потужний вибух" в районі селища Сахарна Головка, що під Севастополем. Попередньо, за даними низки українських ресурсів, у Сахарній Головці розміщується військова частина окупантів (детальніше).
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