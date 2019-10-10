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Схемы ответили Зеленскому по инциденту с Мендель и Андрушко

Схемы ответили Зеленскому по инциденту с Мендель и Андрушко - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
10.10.2019, 15:25

Журналисты программы считают, что слова президента не имеют ничего общего с реальностью

Редакция программы Схемы: коррупция в деталях ответили на слова президента Владимира Зеленского об инциденте между его спикером Юлией Мендель и журналистом Сергеем Андрушко. Об этом написала в Facebook автор и ведущая Схем Наталья Седлецкая.

Ранее сегодня во время пресс-марафона президент сказал, что будет защищать своего пресс-секретаря, а журналиста обвинил в неэтичном поведении.

Журналисты опровергли слова Зеленского и заявили, что Андрушко не "набрасывался" ни на кого. "Подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью - видео инцидента мы сразу опубликовали в полном объеме, чтобы в этом можно было легко убедиться", - написала Седлецкая.

В редакции программы назвали обвинения со стороны президента попыткой "хоть как-то оправдать непрофессиональные и незаконные действия своей подчиненной". И подчеркнули, что дискуссия по этому вопросу идет о том, имела ли право Мендель изолировать Зеленского от журналистов и не давать поставить ему вопросы.

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