Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 2 февраля
- Зеленский о переговорах США и России: Говорить об Украине без нас – опасно для всех. Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры по прекращению полномасштабной войны между США и Россией без участия Украины были бы "очень опасными" для всех.
- Россия атаковала Украину полусотней дронов. В двух регионах есть прилеты – фото. Враг атаковал Украину в ночь на 2 февраля 55 дронами разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 40 вражеских БпЛА, в некоторых регионах есть попадания, сообщили в воздушных силах Украины.
- Сырский: На Покровском направлении Россия потеряла более 15 000 солдат за январь. Покровское направление на фронте остается одним из самых горячих, сообщил главком Александр Сырский. По его словам, за январь потери врага на этом направлении составляют более 15 000 солдат. Из них около 7000 убитыми.
- Зеленский поддержал Умерова в конфликте с АОЗ: Может делать все, чтобы не было торможения с оружием. Относительно конфликта вокруг Агентства оборонных закупок президент Владимир Зеленский считает, что министр обороны Рустем Умеров имеет право "делать все, чтобы не было никакого торможения в поставке" вооружения для военных.
- Убийство военного ТЦК в Пирятине – задержаны двое жителей Полтавской области. Два жителя Полтавской области получили подозрения по делу об убийстве военного территориального центра комплектования на автозаправочной станции в Пирятине. Первому фигуранту инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием. Другого задержанного подозревают в пособничестве в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период.
- В Полтаве завершены спасательные работы после российской атаки, среди погибших и пострадавших дети. Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте пятиэтажки в Полтаве, разрушенной атакой 1 февраля. Из-за удара РФ погибли 14 человек, среди них три ребенка в возрасте семи, девяти и 12 лет. Пострадали 20 человек, из них четверо – дети возрастом три месяца, два, восемь и 12 лет.
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