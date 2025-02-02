Шість головних новин України та світу на 21:00 2 лютого
- Зеленський про переговори США та Росії: Говорити про Україну без нас – небезпечно для всіх. Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо припинення повномасштабної війни між США та Росією без участі України були б "дуже небезпечними" для всіх.
- Росія атакувала Україну півсотнею дронів. У двох регіонах є прильоти – фото. Ворог атакував Україну в ніч проти 2 лютого 55 дронами різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 40 ворожих БпЛА, в деяких регіонах є влучання, повідомили в Повітряних силах України.
- Сирський: На Покровському напрямку Росія втратила понад 15 000 солдатів за січень. Покровський напрямок на фронті залишається одним із найгарячіших, повідомив головком Олександр Сирський. За його словами, за січень втрати ворога на цьому напрямку становлять понад 15 000 солдатів. З них близько 7000 вбитими.
- Зеленський підтримав Умєрова у конфлікті з АОЗ: Може робити все, щоб не було гальмування зі зброєю. Щодо конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель, президент Володимир Зеленський вважає, що міністр оборони Рустем Умєров має право "робити все, щоб не було ніякого гальмування у постачанні" озброєння для військових.
- Убивство військового ТЦК у Пирятині – затримано двох жителів Полтавщини. Двоє жителів Полтавської області отримали підозри у справі про вбивство військового територіального центру комплектування на автозаправній станції у Пирятині. Першому фігуранту інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством. Іншого затриманого підозрюють у пособництві в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період.
- У Полтаві завершено рятувальні роботи після російської атаки, серед загиблих і постраждалих діти. Фахівці завершили аварійно-рятувальні роботи на місці п'ятиповерхівки у Полтаві, зруйнованої російською атакою 1 лютого. Через удар РФ загинули 14 людей, серед них три дитини віком сім, дев'ять та 12 років. Постраждали 20 осіб, з них четверо – діти віком три місяці, два, вісім та 12 років.
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