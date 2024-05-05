Ситуация на фронте. Число боестолкновений остается высоким, Генштаб назвал горячие точки

Российские войска пытаются наступать на разных участках фронта. Больше всего атак в субботу было на Авдеевском направлении

Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

В субботу, 4 мая, на фронте произошло 95 боевых столкновений – несколько меньше, чем в предыдущие дни. Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Больше всего атак было на Авдеевском направлении, где россияне подошли к селам Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское. Там отбили 20 атак.



На Новопавловском направлении российские войска пытаются прорвать оборону в районах сел Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное. Там было 15 атак.

По 12 атак зафиксировано на Бахмутском направлении (Белогоровка, Спорное, Раздолевка, Новый, Клищеевка, южнее Ивановского) и Купянском направлении (Синьковка, Песчаное, Кисловка, Стельмаховка, Берестово).

На Лиманском направлении украинские войска отразили девять атак в районах Серебрянского лесничества и Тернов.

На Ореховском направлении россияне пять раз атаковали позиции в районах южнее Новодаровки, Старомайорского и Работино.

На Херсонском направлении было 10 атак на позиции украинских войск.

13 апреля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте существенно обострилась – это, прежде всего, связано со значительной активизацией наступательных действий оккупантов после проведения "президентских выборов" в России.

Глава ГУР Кирилл Буданов, прогнозируя ход войны, заявил, что Украину ждет "достаточно тяжелая" ситуация в ближайшее время – в частности, "проблемы" будут с середины мая.

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