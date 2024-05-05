Ситуація на фронті. Число бойових зіткнень залишається високим, Генштаб назвав гарячі точки

Російські війська намагаються наступати на різних ділянках фронту. Найбільше атак у суботу було на Авдіївському напрямку

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Протягом суботи, 4 травня, на фронті відбулося 95 бойових зіткнень – дещо менше, ніж у попередні дні. Про це повідомляється в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Найбільше атак було на Авдіївському напрямку, де росіяни підійшли до сіл Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське. Там відбили 20 атак.

На Новопавлівському напрямку російські війська намагаються прорвати оборону в районах сіл Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне. Там було 15 атак.

По 12 атак зафіксовано на Бахмутському напрямку (Білогорівка, Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського) та Куп'янському напрямку (Синьківка, Піщане, Кислівка, Стельмахівка, Берестове).

На Лиманському напрямку українські війська відбили дев'ять атак у районах Серебрянського лісництва та Тернів.

На Оріхівському напрямку росіяни п'ять разів атакували позиції в районах південніше Новодарівки, Старомайорського та Роботиного.

На Херсонському напрямку було 10 атак на позиції українських військ.

13 квітня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на східному фронті суттєво загострилася – це насамперед пов'язано зі значною активізацією наступальних дій окупантів після проведення "президентських виборів" у Росії.

Глава ГУР Кирило Буданов, прогнозуючи перебіг війни, заявив, що на Україну чекає "досить важка" ситуація найближчим часом – зокрема, "проблеми" будуть із середини травня.

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