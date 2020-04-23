Во Вьетнаме начали отменять карантин: за неделю ни одного нового случая COVID-19

Вьетнам, Ханой. Люди в очереди за бесплатным рисом соблюдают социальную дистанцию (Фото - Luong Thai Linh, EPA)

Вьетнам ослабляет общенациональные меры социального дистанцирования, некоторые ограничения останутся в крупнейших городах. Об этом сообщает сообщает Nikkei Asia Review.

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За неделю, с 16 апреля, в стране нет ни одного нового случая COVID-19.

С сегодняшнего дня ограничения на бизнес и другую активность, введенные в стране 1 апреля, будут значительно смягчены, сообщил Национальный комитет по борьбе с COVID-19.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук призвал граждан "принять новую нормальность" жизни в условиях распространения болезни и продолжить носить маски в публичных местах, сохранять разумную дистанцию и избегать скопления людей.

Будут разрешены внутренние авиаперелеты, бизнес может восстановить нормальную работу при условии соблюдения антиэпидемических мер. Местные власти смогут определять, в какой степени и в каких сферах ослаблять карантин, в соответствии со сложившимися условиями.

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Некоторые ограничения сохранятся в крупнейших городах страны - Ханое и Хо Ши Мине. В ряде районов Ханоя жесткие меры карантина сохранятся до 30 апреля.

В марте Вьетнам отправил в карантинные лагеря десятки тысяч человек, которые вернулись в страну на фоне вспышек коронавируса в Европе и США.

Тодд Поллак, специалист по инфекционным заболеваниям в Гарвардской медицинской школе, отмечает, что Вьетнам эффективно использовал эту тактику во время вспышки атипичной пневмонии SARS в 2003 году.

Во Вьетнаме 268 заболевших COVID-19 с начала эпидемии, летальных случаев не зарегистрировано, выздоровело 224 человека.

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