Во Вьетнаме начали отменять карантин: за неделю ни одного нового случая COVID-19

Вьетнам ослабляет общенациональные меры социального дистанцирования, некоторые ограничения останутся в крупнейших городах. Об этом сообщает сообщает Nikkei Asia Review.
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За неделю, с 16 апреля, в стране нет ни одного нового случая COVID-19.
С сегодняшнего дня ограничения на бизнес и другую активность, введенные в стране 1 апреля, будут значительно смягчены, сообщил Национальный комитет по борьбе с COVID-19.
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук призвал граждан "принять новую нормальность" жизни в условиях распространения болезни и продолжить носить маски в публичных местах, сохранять разумную дистанцию и избегать скопления людей.
Будут разрешены внутренние авиаперелеты, бизнес может восстановить нормальную работу при условии соблюдения антиэпидемических мер. Местные власти смогут определять, в какой степени и в каких сферах ослаблять карантин, в соответствии со сложившимися условиями.
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Некоторые ограничения сохранятся в крупнейших городах страны - Ханое и Хо Ши Мине. В ряде районов Ханоя жесткие меры карантина сохранятся до 30 апреля.
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