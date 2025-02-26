Во время выступления РФ десятки дипломатов покинули зал Совета ООН по правам человека

Делегаты покидают зал (Фото: TIL BUERGY/EPA)

В поддержку Украины десятки чиновников покинули сессионный зал Совета ООН по правам человека во время выступления России. О событии в швейцарской Женеве сообщает агентство Reuters.

Делегаты, включая посла Франции, Германии и Великобритании, собрались за пределами зала, где проходила сессия, чтобы отметить годовщину трех лет полномасштабного российского вторжения.

"Наша поддержка Украины незыблема. Мы хотим видеть справедливый и крепкий мир согласно уставу ООН", – заявил британский посол Саймон Менли.

Он покинул зал в самом начале выступления РФ.

Дипломат отметил, что Украина должна иметь место за столом переговоров.

"Если мы оставим без внимания то, что произошло с Украиной, не отреагировав... мы откроем дверь к распаду основополагающих принципов, на которых была основана ООН", – отметил представитель Франции Жером Боннафон.

США же на заседании не было, потому что в начале февраля президент Дональд Трамп вывел свою страну из этого Совета.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин традиционно заявил, что Украина якобы "грубо нарушает права человека", обвинив ее в "русофобии".

В то же время представитель Украины, заместитель главы МИД Марьяна Беца раскритиковала РФ за нарушение международного права.

"Агрессор должен быть наказан, а агрессия не должна вознаграждаться", – заявила она.

После выступления Беца заявила СМИ, что не должно быть никаких двусторонних переговоров с Россией.

"ЕС должен присутствовать, а США – ничего об Украине без Украины", – рассказала чиновница и добавила, что Украине нужны четкие гарантии безопасности.