Во время выступления РФ десятки дипломатов покинули зал Совета ООН по правам человека
В поддержку Украины десятки чиновников покинули сессионный зал Совета ООН по правам человека во время выступления России. О событии в швейцарской Женеве сообщает агентство Reuters.
Делегаты, включая посла Франции, Германии и Великобритании, собрались за пределами зала, где проходила сессия, чтобы отметить годовщину трех лет полномасштабного российского вторжения.
"Наша поддержка Украины незыблема. Мы хотим видеть справедливый и крепкий мир согласно уставу ООН", – заявил британский посол Саймон Менли.
Он покинул зал в самом начале выступления РФ.
Дипломат отметил, что Украина должна иметь место за столом переговоров.
"Если мы оставим без внимания то, что произошло с Украиной, не отреагировав... мы откроем дверь к распаду основополагающих принципов, на которых была основана ООН", – отметил представитель Франции Жером Боннафон.
США же на заседании не было, потому что в начале февраля президент Дональд Трамп вывел свою страну из этого Совета.
В своем выступлении заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин традиционно заявил, что Украина якобы "грубо нарушает права человека", обвинив ее в "русофобии".
В то же время представитель Украины, заместитель главы МИД Марьяна Беца раскритиковала РФ за нарушение международного права.
"Агрессор должен быть наказан, а агрессия не должна вознаграждаться", – заявила она.
После выступления Беца заявила СМИ, что не должно быть никаких двусторонних переговоров с Россией.
"ЕС должен присутствовать, а США – ничего об Украине без Украины", – рассказала чиновница и добавила, что Украине нужны четкие гарантии безопасности.
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- Ранее глава украинской дипломатии Сибига заявлял, что эти две резолюции не противоречат друг другу.
- Совбез ООН также одобрил документ от Штатов – поддержали Россия и Китай, воздержались Франция, Великобритания, Греция, Словения и Дания.