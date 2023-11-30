Выступление Лаврова в ОБСЕ: Часть делегатов покинула зал заседания – видео

Во время выступления главы МИД России на министерском совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе некоторые делегаты покинули зал

Сергей Лавров (Фото: ЕРА)

Во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на министерском совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) некоторые делегаты покинули зал. Об этом свидетельствуют кадры трансляции мероприятия.

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28 ноября МИД Украины заявил, что из-за присутствия на саммите ОБСЕ Лаврова министр Дмитрий Кулеба не будет принимать в нем участия. Также Кулеба заявил, что получил заверения от некоторых министров других стран, что они готовы выразить протест заседанию с Лавровым.

После этого министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отказались участвовать в министерском совещании ОБСЕ из-за приглашения Лаврова. Тогда же глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что "место Лаврова – под спецтрибуналом, а не за столом ОБСЕ".

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Топ-дипломаты США и ЕС присутствовали лишь на ужине накануне, на который Лавров не попал, на самом сессионном заседании их представляли заместители.

Болгария не позволила Лаврову пролететь над своей территорией на пути в Скопье, где проходит мероприятие.

На видео можно заметить, как после объявления о выступлении главы российского МИД некоторые делегаты покинули зал.

Лавров, выступавший на русском, в какой-то момент прервался и, очевидно, отреагировал на происходящее в зале на английском языке: "Вы не могли бы оставить меня одного, пожалуйста? Спасибо".

4 июля 2023 года Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию государством-спонсором терроризма, а группировку Вагнера – террористической организацией.

21 ноября Россия и Беларусь наложили вето на утверждение Эстонии следующим главой ОБСЕ в 2024 году.

9 ноября постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Россия не признает многочисленных доказательств совершенных ею в Украине военных преступлений и требует не обсуждать информацию о них якобы "предвзято", но рано или поздно ей придется нести ответственность.

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