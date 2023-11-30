Выступление Лаврова в ОБСЕ: Часть делегатов покинула зал заседания – видео
Во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на министерском совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) некоторые делегаты покинули зал. Об этом свидетельствуют кадры трансляции мероприятия.
28 ноября МИД Украины заявил, что из-за присутствия на саммите ОБСЕ Лаврова министр Дмитрий Кулеба не будет принимать в нем участия. Также Кулеба заявил, что получил заверения от некоторых министров других стран, что они готовы выразить протест заседанию с Лавровым.
После этого министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отказались участвовать в министерском совещании ОБСЕ из-за приглашения Лаврова. Тогда же глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что "место Лаврова – под спецтрибуналом, а не за столом ОБСЕ".
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Топ-дипломаты США и ЕС присутствовали лишь на ужине накануне, на который Лавров не попал, на самом сессионном заседании их представляли заместители.
Болгария не позволила Лаврову пролететь над своей территорией на пути в Скопье, где проходит мероприятие.
На видео можно заметить, как после объявления о выступлении главы российского МИД некоторые делегаты покинули зал.
Лавров, выступавший на русском, в какой-то момент прервался и, очевидно, отреагировал на происходящее в зале на английском языке: "Вы не могли бы оставить меня одного, пожалуйста? Спасибо".
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