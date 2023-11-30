Виступ Лаврова в ОБСЄ: Частина делегатів покинула залу засідання – відео

Під час виступу голови МЗС Росії Лаврова на міністерській нараді Організації з безпеки і співробітництва в Європі деякі делегати покинули зал

Сергій Лавров (Фото: ЕРА)

Під час виступу голови МЗС Росії Сергія Лаврова на міністерській нараді Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) деякі делегати покинули зал. Про це свідчать кадри трансляції події.

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28 листопада МЗС України заявило, що через присутність на саміті ОБСЄ Лаврова міністр Дмитро Кулеба не братиме в ньому участі.Також Кулеба заявив, що отримав запевнення від деяких міністрів інших країн, що вони готові висловити протест засіданню з Лавровим.

Після того міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви відмовилися брати участь у міністерській нараді ОБСЄ через запрошення Лаврова. Тоді ж глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що "місце Лаврова – під спецтрибуналом, а не за столом ОБСЄ".

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Топдипломати США та ЄС були присутні лише на вечері напередодні, на яку Лавров не потрапив, на самому сесійному засіданні їх представляли заступники.

Болгарія не дозволила Лаврову пролетіти над своєю територією на шляху до Скоп'є, де проходить захід.

На відео можна помітити, як після оголошення про виступ глави російського МЗС деякі делегати покинули зал.

Лавров, який виступав російською, у якийсь момент перервався і, вочевидь, відреагував на події в залі англійською мовою: "Ви не могли б залишити мене на самоті, будь ласка? Дякую".