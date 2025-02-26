Під час виступу РФ десятки дипломатів залишили залу Ради ООН з прав людини

Делегати залишають залу (Фото: TIL BUERGY / EPA)

На підтримку України десятки високопосадовців залишили сесійну залу Ради ООН з прав людини під час виступу Росії. Про подію у швейцарській Женеві повідомляє агенція Reuters.

Делегати, включно з послами Франції, Німеччини та Великої Британії, зібралися за межами залу, де відбувалася сесія, аби відзначити роковини трьох років повномасштабного російського вторгнення.

"Наша підтримка України є непорушною. Ми хочемо бачити справедливий та міцний мир згідно зі статутом ООН", – заявив британський посол Саймон Менлі.

Він покинув залу під час самого початку виступу РФ.

Дипломат зауважив, що Україна повинна мати місце за столом переговорів.

"Якщо ми залишимо без уваги те, що відбулося з Україною, не відреагувавши... ми відкриємо двері до розпаду основоположних принципів, на яких була заснована ООН", – зауважив представник Франції Жером Боннафон.

США ж на засіданні не було, тому що на початку лютого президент Дональд Трамп вивів свою країну з цієї Ради.

У своєму виступі заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін традиційно заявив, що Україна нібито "грубо порушує права людини", звинувативши її в "русофобії".

Водночас представниця України, заступниця голови МЗС Мар'яна Беца розкритикувала РФ за порушення міжнародного права.

"Агресор має бути покараний, а агресія не має винагороджуватись", – заявила вона.

Після виступу Беца заявила медіа, що не повинно бути жодних двосторонніх переговорів з Росією.

"ЄС повинен бути присутнім, а США – нічого про Україну без України", – розповіла посадовиця й додала, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки.