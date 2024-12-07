Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 7 декабря
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Офис президента)
  1. "Трамп, как всегда, настроен решительно". Зеленский раскрыл детали встречи в Париже. Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление после встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и вновь избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже. Стороны договорились работать дальше, но президент Украины отметил, что в настоящее время "рано о чем-то говорить" относительно позиции американского лидера по миру.
  2. Украинские воины ударили по захваченным газовым платформам возле Крыма – видео. Военно-морские Силы нанесли прицельные удары по газовым платформам в Черном море, которые захватили россияне. Видео работы украинских военных опубликовал командующий ВМС Алексей Неежпапа. Военный отметил, что подразделение ВМС ударило по газовым башням у побережья временно оккупированного Крыма морскими дронами. Удалось уничтожить системы наблюдения находящихся на них россиян.
  3. Зеленский: В Украину прибыла вторая партия самолетов F-16. Дания передала Украине вторую партию самолетов F-16. Они уже в Украине, сообщил президент Зеленский. Он отметил, что самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты, спасая людей и инфраструктуру. После передачи второй партии воздушный щит Украины усилен дополнительно.
  4. Трамп: Похоже, Россия не в состоянии остановить оппозицию в Сирии, она потеряла 600 000 солдат в Украине. Новоизбранный президент США Трамп предположил, что Россия не способна остановить наступление сирийской оппозиции и подтвердил, что РФ потеряла 600 000 солдат в войне против Украины.
  5. Среди погибших в Запорожье двое детей, продолжается идентификация жертв. Предварительно, из-за российской атаки на Запорожье 6 декабря погибли двое детей, продолжается идентификация жертв, сообщил глава обладминистрации Иван Федоров. Ранены 26 человек, 10 погибли. В больницах остаются 12 человек. В частности, четыре пострадавших мужчины находятся в тяжелом состоянии, у одного из них травматическая ампутация конечности.
  6. МОУ привлекло 45 новых поставщиков и сэкономило 17 млрд грн — результаты года работы ДОТ. Государственный оператор тыла, закупочное агентство Министерства обороны, за год своей работы привлек 45 новых компаний для обеспечения нелетальных потребностей армии, заявил министр обороны Рустем Умеров.
  7. Глава Чернигова подал в отставку и заявил об указании из Офиса президента – видео. Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако подал в отставку. Он заявил, что его к этому принудили чиновники из военных администраций, которые, по указанию Офиса президента, взяли "город в заложники". По словам Ломака, военные руководители выдвинули ему требование уйти с поста. В противном случае "город погрузят в хаос".
  8. Зарплаты на селе сократятся из-за повышения налогов – министр агрополитики Виталий Коваль. Введение ставки 5% военного сбора приведет к уменьшению совокупной заработной платы наемных работников сельского хозяйства на 4,2 млрд. гривен. Такой расчет предоставил Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

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