Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 7 декабря
- "Трамп, как всегда, настроен решительно". Зеленский раскрыл детали встречи в Париже. Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление после встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и вновь избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже. Стороны договорились работать дальше, но президент Украины отметил, что в настоящее время "рано о чем-то говорить" относительно позиции американского лидера по миру.
- Украинские воины ударили по захваченным газовым платформам возле Крыма – видео. Военно-морские Силы нанесли прицельные удары по газовым платформам в Черном море, которые захватили россияне. Видео работы украинских военных опубликовал командующий ВМС Алексей Неежпапа. Военный отметил, что подразделение ВМС ударило по газовым башням у побережья временно оккупированного Крыма морскими дронами. Удалось уничтожить системы наблюдения находящихся на них россиян.
- Зеленский: В Украину прибыла вторая партия самолетов F-16. Дания передала Украине вторую партию самолетов F-16. Они уже в Украине, сообщил президент Зеленский. Он отметил, что самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты, спасая людей и инфраструктуру. После передачи второй партии воздушный щит Украины усилен дополнительно.
- Трамп: Похоже, Россия не в состоянии остановить оппозицию в Сирии, она потеряла 600 000 солдат в Украине. Новоизбранный президент США Трамп предположил, что Россия не способна остановить наступление сирийской оппозиции и подтвердил, что РФ потеряла 600 000 солдат в войне против Украины.
- Среди погибших в Запорожье двое детей, продолжается идентификация жертв. Предварительно, из-за российской атаки на Запорожье 6 декабря погибли двое детей, продолжается идентификация жертв, сообщил глава обладминистрации Иван Федоров. Ранены 26 человек, 10 погибли. В больницах остаются 12 человек. В частности, четыре пострадавших мужчины находятся в тяжелом состоянии, у одного из них травматическая ампутация конечности.
- МОУ привлекло 45 новых поставщиков и сэкономило 17 млрд грн — результаты года работы ДОТ. Государственный оператор тыла, закупочное агентство Министерства обороны, за год своей работы привлек 45 новых компаний для обеспечения нелетальных потребностей армии, заявил министр обороны Рустем Умеров.
- Глава Чернигова подал в отставку и заявил об указании из Офиса президента – видео. Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако подал в отставку. Он заявил, что его к этому принудили чиновники из военных администраций, которые, по указанию Офиса президента, взяли "город в заложники". По словам Ломака, военные руководители выдвинули ему требование уйти с поста. В противном случае "город погрузят в хаос".
- Зарплаты на селе сократятся из-за повышения налогов – министр агрополитики Виталий Коваль. Введение ставки 5% военного сбора приведет к уменьшению совокупной заработной платы наемных работников сельского хозяйства на 4,2 млрд. гривен. Такой расчет предоставил Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
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