Вісім головних новин України та світу на 21:00 7 грудня
- "Трамп, як завжди, налаштований рішучо". Зеленський розкрив деталі зустрічі у Парижі. Український лідер Володимир Зеленський зробив заяву після зустрічі з французьким колегою Емманюелем Макроном та новообраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Сторони домовилися працювати далі, але президент України зазначив, що наразі "зарано про щось говорити" стосовно позиції американського лідера щодо миру.
- Українські воїни вдарили по захоплених газових платформах біля Криму – відео. Військово-морські сили завдали прицільних ударів по газових платформах у Чорному морі, які захопили росіяни. Відео роботи українських військових опублікував командувач ВМС Олексій Неїжпапа. Військовий зазначив, що підрозділ ВМС вдарив по газових вежах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму морськими дронами. Вдалося знищити системи спостереження росіян, які були на них розміщені.
- Зеленський: В Україну прибула друга партія літаків F-16. Данія передала Україні другу партію літаків F-16. Вони вже в Україні, повідомив президент Зеленський. Він зазначив, що літаки з першої партії вже збивають російські ракети, рятуючи людей та інфраструктуру. Після передання другої партії повітряний щит України посилений додатково.
- Трамп: Схоже, Росія нездатна зупинити опозицію в Сирії, вона втратила 600 000 солдатів в Україні. Новообраний президент США Трамп припустив, що Росія нездатна зупинити наступ сирійської опозиції, й підтвердив, що РФ втратила 600 000 солдатів у війні проти України.
- Серед загиблих у Запоріжжі двоє дітей, триває ідентифікація жертв. Попередньо, через російську атаку на Запоріжжя 6 грудня загинули двоє дітей, триває ідентифікація жертв, повідомив очільник обладміністрації Іван Федоров. Поранено 26 людей, 10 загинуло. У лікарнях залишаються 12 осіб. Зокрема, чотири постраждалі чоловіки перебувають у важкому стані, в одного з них травматична ампутація кінцівки.
- МОУ залучило 45 нових постачальників і зекономило 17 млрд грн — результати року роботи ДОТ. Державний оператор тилу, закупівельна агенція Міністерства оборони, за рік своєї роботи залучив 45 нових компаній для забезпечення нелетальних потреб армії, заявив міністр оборони Рустем Умєров.
- Очільник Чернігова подав у відставку і заявив про вказівку з Офісу президента – відео. Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако подав у відставку. Він заявив, що його до цього змусили чиновники з військових адміністрацій, які, за вказівкою Офісу президента, взяли "місто в заручники". За словами Ломака, військові керівники висунули йому вимогу піти з посади. У інакшому випадку "місто занурять у хаос".
- Зарплати на селі скоротяться через підвищення податків – міністр агрополітики Віталій Коваль. Запровадження ставки 5% військового збору призведе до зменшення сукупної заробітної плати найманих працівників сільського господарства на 4,2 млрд грн. Такий розрахунок надав міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
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