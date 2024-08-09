Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 9 августа
- Минус 700 КАБов. Дроны Сил обороны поразили аэродром "Липецк": детонируют склады с боеприпасами. В ночь на 9 августа Силы обороны успешно поразили военный аэродром в Липецкой области России. В результате попадания детонируют склады с боеприпасами. Об этом сообщили Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны (подробнее).
- Россия ударила по Константиновке ракетой Х-38: какие последствия атаки – фото, видео. 9 августа Россия ударила по Константиновке в Донецкой области ракетой Х-38: на момент атаки рядом находилось много людей. Известно о 14 погибших, еще 43 человека получили ранения, сообщило Министерство внутренних дел (подробнее).
- Спецназовцы ГУР совершили рейд на Кинбурнскую косу – уничтожены оккупанты и техника: видео. Спецназовцы Главного управления разведки совершили рейд на временно оккупированную Кинбурнскую косу – уничтожены около 30 оккупантов и шесть единиц техники. Во время операции защитники атаковали укрепления россиян на их позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал" и "Памятник Суворову" (подробнее).
- Охота на вертолеты России продолжается: FPV-дрон СБУ поразил вражескую технику во время полета. 9 августа FPV-дрон бойцов центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразил российский вертолет во время полета в Курской области. Об этом LIGA.net рассказал информированный собеседник (подробнее).
- После Курской операции количество атак российских оккупантов уменьшилось. После начала Курской операции количество боевых столкновений с оккупантами постепенно уменьшается – за четыре дня снизилось со 133 до 101. Об этом свидетельствуют данные официальных сводок Генерального штаба (подробнее).
- "Хищение 1,5 млрд грн на ВСУ". Правоохранители сообщили о подозрениях 28 лицам – фото. Правоохранители провели масштабную спецоперацию – сообщается о разоблачении организаторов и участников преступных схем по хищению 1,5 млрд грн, выделенных на нужды обороны Украины. В частности, начальник Главного управления Минобороны подозревается в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований (подробнее).
- Коломойскому изменили подозрение по делу БЭБ: добавили одну статью. Бюро экономической безопасности изменило подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому и в скором времени откроет материалы стороне защиты для ознакомления. Теперь добавилась еще одна статья – служебный подлог (подробнее).
- Украина увеличила объемы внешней торговли на $9 млрд за месяц. Товарооборот Украины составил $61,7 млрд за семь месяцев 2024 года, увеличившись на $9 млрд за июль, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы. Импорт в Украину вырос до $39,1 млрд (+$5,9 млрд за июнь). Экспорт из Украины — до $22,6 млрд, то есть на $3,1 млрд (подробнее).
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