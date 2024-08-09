Вісім головних новин України та світу на 21:00 9 серпня
Російські літаки (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)
  1. Мінус 700 КАБів. Дрони Сил оборони уразили аеродром у Липецьку: детонують склади з боєприпасами. У ніч проти 9 серпня Сили оборони успішно уразили військовий аеродром у Липецькій області Росії. Унаслідок влучання детонують склади з боєприпасами. Про це повідомили Генеральний штаб Збройних Сил України та співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони (детальніше).
  2. Росія вгатила по Костянтинівці ракетою Х-38: які наслідки атаки – фото, відео9 серпня Росія вдарила по Костянтинівці у Донецькій області ракетою Х-38: на момент атаки поруч перебувало багато людей. Відомо про 14 загиблих, ще 43 людини отримали поранення, повідомило Міністерство внутрішніх справ (детальніше).
  3. Спецпризначенці ГУР здійснили рейд на Кінбурнську косу – знищено окупантів та техніку: відеоСпецпризначенці Головного управління розвідки здійснили рейд на тимчасово окуповану Кінбурнську косу – знищено близько 30 окупантів та шість одиниць техніки. Під час операції захисники атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал" та "Пам’ятник Суворову" (детальніше).
  4. Полювання на вертольоти Росії триває: FPV-дрон СБУ вразив ворожу техніку під час польоту. 9 серпня FPV-дрон бійців центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вразив російський вертоліт під час польоту у Курській області. Про це LIGA.net розповів поінформований співрозмовник (детальніше).
  5. Після Курської операції кількість атак російських окупантів зменшилась. Після початку Курської операції кількість бойових зіткнень з окупантами поступово зменшується – за чотири дні знизилася зі 133 до 101. Про це свідчать дані офіційних зведень Генерального штабу (детальніше).
  6. "Розкрадання 1,5 млрд грн на ЗСУ". Правоохоронці повідомили про підозри 28 особам – фотоПравоохоронці провели масштабну спецоперацію – повідомляється про викриття організаторів та учасників злочинних схем із розкрадання 1,5 млрд грн, виділених на потреби оборони України. Зокрема, начальника Головного управління Міноборони підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (детальніше).
  7. Коломойському змінили підозру у справі БЕБ: додали одну статтюБюро економічної безпеки змінило підозру бізнесмену Ігорю Коломойському і незабаром відкриє матеріали стороні захисту для ознайомлення. Тепер додалася ще одна стаття – службове підроблення (детальніше).
  8. Україна збільшила обсяги зовнішньої торгівлі на $9 млрд за місяць. Товарообіг України становить $61,7 млрд за сім місяців 2024 року, збільшившись на $9 млрд за липень, повідомляє пресслужба Державної митної служби. Імпорт в Україну зріс до $39,1 млрд (+$5,9 млрд за червень). Експорт з України — до $22,6 млрд, тобто на $3,1 млрд (детальніше).

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