Вісім головних новин України та світу на 21:00 9 серпня
- Мінус 700 КАБів. Дрони Сил оборони уразили аеродром у Липецьку: детонують склади з боєприпасами. У ніч проти 9 серпня Сили оборони успішно уразили військовий аеродром у Липецькій області Росії. Унаслідок влучання детонують склади з боєприпасами. Про це повідомили Генеральний штаб Збройних Сил України та співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони (детальніше).
- Росія вгатила по Костянтинівці ракетою Х-38: які наслідки атаки – фото, відео. 9 серпня Росія вдарила по Костянтинівці у Донецькій області ракетою Х-38: на момент атаки поруч перебувало багато людей. Відомо про 14 загиблих, ще 43 людини отримали поранення, повідомило Міністерство внутрішніх справ (детальніше).
- Спецпризначенці ГУР здійснили рейд на Кінбурнську косу – знищено окупантів та техніку: відео. Спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили рейд на тимчасово окуповану Кінбурнську косу – знищено близько 30 окупантів та шість одиниць техніки. Під час операції захисники атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал" та "Пам’ятник Суворову" (детальніше).
- Полювання на вертольоти Росії триває: FPV-дрон СБУ вразив ворожу техніку під час польоту. 9 серпня FPV-дрон бійців центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вразив російський вертоліт під час польоту у Курській області. Про це LIGA.net розповів поінформований співрозмовник (детальніше).
- Після Курської операції кількість атак російських окупантів зменшилась. Після початку Курської операції кількість бойових зіткнень з окупантами поступово зменшується – за чотири дні знизилася зі 133 до 101. Про це свідчать дані офіційних зведень Генерального штабу (детальніше).
- "Розкрадання 1,5 млрд грн на ЗСУ". Правоохоронці повідомили про підозри 28 особам – фото. Правоохоронці провели масштабну спецоперацію – повідомляється про викриття організаторів та учасників злочинних схем із розкрадання 1,5 млрд грн, виділених на потреби оборони України. Зокрема, начальника Головного управління Міноборони підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (детальніше).
- Коломойському змінили підозру у справі БЕБ: додали одну статтю. Бюро економічної безпеки змінило підозру бізнесмену Ігорю Коломойському і незабаром відкриє матеріали стороні захисту для ознайомлення. Тепер додалася ще одна стаття – службове підроблення (детальніше).
- Україна збільшила обсяги зовнішньої торгівлі на $9 млрд за місяць. Товарообіг України становить $61,7 млрд за сім місяців 2024 року, збільшившись на $9 млрд за липень, повідомляє пресслужба Державної митної служби. Імпорт в Україну зріс до $39,1 млрд (+$5,9 млрд за червень). Експорт з України — до $22,6 млрд, тобто на $3,1 млрд (детальніше).
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