Залужный о Курской операции: Слишком высокая цена и невозможность оперативного успеха

Экс-глава ВСУ отметил, что в конце концов во время украинской Курской операции россияне и сами начали продвигаться, однако не на оперативном уровне

Валерий Залужный (Фото: facebook.com/Валерий Залужный)

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный оценил операцию украинских войск под Курском, отметив, что изолированный тактический прорыв на узком участке не приносит желаемых результатов, а войска противника в обороне имели преимущества. Об этом он написал в статье для ZN.ua.

"Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Однако практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит именно необходимого успеха атакующей стороне", – отметил Залужный.

По его словам, россияне, будучи в обороне, сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами, поэтому не допустили, чтобы украинский тактический прорыв перерос в оперативный успех. Но и впоследствии сами осуществили тактическое продвижение, правда – также без оперативного успеха.

"Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой", – сказал Залужный.

Он резюмировал, что в основе позиционного тупика лежит не только невозможность прорыва оборонительных рубежей, самое главное – невозможность выполнить оперативные задачи, включая выход на оперативное пространство.