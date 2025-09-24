Залужный о Курской операции: Слишком высокая цена и невозможность оперативного успеха
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный оценил операцию украинских войск под Курском, отметив, что изолированный тактический прорыв на узком участке не приносит желаемых результатов, а войска противника в обороне имели преимущества. Об этом он написал в статье для ZN.ua.
"Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Однако практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит именно необходимого успеха атакующей стороне", – отметил Залужный.
По его словам, россияне, будучи в обороне, сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами, поэтому не допустили, чтобы украинский тактический прорыв перерос в оперативный успех. Но и впоследствии сами осуществили тактическое продвижение, правда – также без оперативного успеха.
"Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой", – сказал Залужный.
Он резюмировал, что в основе позиционного тупика лежит не только невозможность прорыва оборонительных рубежей, самое главное – невозможность выполнить оперативные задачи, включая выход на оперативное пространство.
- Курская операция началась 6 августа 2024 года. Сначала на этой территории планировались только рейдерские действия, но потом Сырский отказался от этого: понял, что "нам нужна эта территория".
- По словам главкома ВСУ, операция была необходима для сдерживания продвижения оккупантов, а также на фоне критики, мол, украинские войска только стоят в обороне.
- За год Курской операции Россия потеряла на этой территории более 77 000 военных. Сырский считает – большинство целей достигнуто.
Комментарии (0)