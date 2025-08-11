Главком о Курской операции: Сначала мы планировали более рейдовые действия, но я отказался

Александр Сырский понял, что "нам нужна эта территория", имея в виду Курскую область РФ

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

При подготовке к Курской операции изначально Силы обороны планировали более рейдовые действия, но командование отказалось от этой идеи. Об этом в интервью газете The Washington Post рассказал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

"Сначала мы планировали более рейдовые действия, но потом я отказался от этой идеи, потому что понял, что нам нужна эта территория. Она была нужна нам давно", – подчеркнул главком.

Сырский, комментируя подготовку к операции, заявил, что "победы любят тишину".

"Они рождаются в тишине и готовятся в тишине. Когда создается или ведется информационная кампания, и все кричат: "дай мне то, дай мне это", то, конечно, противник тоже знает и готовится", – сказал главком.

На этот раз, добавил он, "мы должны были победить".