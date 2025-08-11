Главком о Курской операции: Сначала мы планировали более рейдовые действия, но я отказался
При подготовке к Курской операции изначально Силы обороны планировали более рейдовые действия, но командование отказалось от этой идеи. Об этом в интервью газете The Washington Post рассказал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
"Сначала мы планировали более рейдовые действия, но потом я отказался от этой идеи, потому что понял, что нам нужна эта территория. Она была нужна нам давно", – подчеркнул главком.
Сырский, комментируя подготовку к операции, заявил, что "победы любят тишину".
"Они рождаются в тишине и готовятся в тишине. Когда создается или ведется информационная кампания, и все кричат: "дай мне то, дай мне это", то, конечно, противник тоже знает и готовится", – сказал главком.
На этот раз, добавил он, "мы должны были победить".
- С начала весны 2025 года россияне регулярно заявляют о якобы полном вытеснении украинских сил из Курской области, однако власти и военные уверяют, что это не соответствует действительности.
- 6 августа Сырский заявил, что потери России в Курской операции составили более 77 000 военных убитыми и ранеными.
